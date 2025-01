Rec Silicon-krisen: – Ikke sikkert det blir noen emisjon

Proffene håvet inn og småsparerne blødde da Rec Silicon åpnet børsåret 2025. Aksjekommentator Karl Johan Molnes tror det vil gå fra vondt til verre.

– Dette har gått mye verre enn man trodde, sier Molnes under mandagens Børsmorgen.

Selskapets planer om å få i gang silisiumproduksjonen ved Moses Lake rundt årsskiftet fikk seg et kraftig skudd for baugen rett før jul, da aksjen stupte over 50 prosent på meldingen om kvalitetsproblemer med silisiumet.

Deretter stupte aksjekursen 50 prosent igjen første handelsdag torsdag 2. januar på nyheten om at Rec Silicon gir opp silisiumproduksjon ved fabrikken og stenger ned anlegget.

– Ingen kjøpere

Før torsdagens fall hadde analytikerne spådd pengekrise og kriseemisjon. Analytiker Jonas Fremming uttalte da at selskapet bør selge fabrikken, og det er vanskelig å se at det er noe særlig med egenkapital igjen i selskapet.

Molnes peker på at det kan bli utfordrende å få på plass et salg, da Rec Silicon til forskjell fra enkelte kriserammede konsumaksjer som Atlantic Sapphire og XXL har langt færre potensielle kjøpere.

– Dette er en industri hvor det handler om kostnader, og kostnadene til Rec Silicon er altfor høye. I tillegg har de problemer med kvaliteten. De er ikke i en situasjon hvor du har en Frasers Group eller Altor som mulige oppkjøpere. Det er ingen som er interessert, sier Molnes.

Han viser til at selskapet har negativ egenkapital på rundt én milliard kroner og rentebærende gjeld på rundt 5 milliarder kroner, garantert for av største eier Hanwha til milde rentebetingelser.

– Det som fort kan komme til å skje, er at man sier man har forsøkt alle mulige måter å hente penger på uten å lykkes, og da går mot en Chapter 11-prosess (konkursbeskyttelse, red. anm).

Molnes peker på at det er opp til Rec Silicons største kreditorer – deriblant KEB Hana Bank, som backer Hanwhas eierpost – å avgjøre selskapets fremtid.

– Det blir bankene som tar over og realiserer pantet. Det er ikke et veldig godt klima å selge i, og det er heller ingen naturlige kjøpere.

– Hvis det er én, er den store integrerte amerikanske solutstyrsprodusenten First Solar som kan ta dobbel pris på sluttproduktet solpaneler fra et lite antall nasjonalistiske kunder fordi produktet er 'Made in USA'.

STENGER: Silisiumfabrikken til REC Silicon i Moses Lake, Washington. Foto: REC

– Lisens til å lure folk

Bare siden oktober aksjekursen ned over 80 prosent. Taperne er sørkoreanske Hanwha som kjøpte Rec-aksjene fra Kjell Inge Røkke og Aker for 20 kroner pr. stykk, til sammen 1,4 milliarder kroner. Nå står aksjen i rundt 1,60 kroner. En haug av norske småsparere er også blant taperne.

– Med en gang du sier ordet «Rec», åpner småsparerne lommeboken. De føler aksjen skylder dem penger. Rec-investorer tror på alt, og du trenger ikke si noe engang, så får du inn penger, sier han og legger til:

– Det er synd for Oslo Børs om aksjen skulle forsvinne.