Det bør bli lettere å gå fra personlig eie til holdingmodell

Debattinnlegg: Martin Øksenholt og Morten Bjerkelund, skatteadvokater i Deloitte

Rett før jul forenklet Stortinget reglene for skattefrie fusjoner fra og med 2023. Det vil gjøre det enklere for gründere å skaffe seg en holdingmodell. Lovendringen forenkler overgangen fra personlig eierskap til en holdingstruktur, men Stortinget bør gå lenger. Regelverket pålegger fortsatt gründere en byrde i oppstarts- eller vekstfasen.

Martin Øksenholt. Foto: Deloitte

Morten Bjerkelund. Foto: Deloitte

Opptjente midler i selskaper blir først fullt ut beskattet på personlig eiers hånd når midlene tas ut til privat bruk, gjennom utbytteskatten. Utbytter mellom selskaper er tilnærmet skattefritt under fritaksmetoden. Formålet med fritaksmetoden er å legge til rette for at midler kan reinvesteres i markedet i størst mulig grad, uten at midlene beskattes flere ganger. At Stortinget har vedtatt forenklinger for å komme inn under metoden, er derfor bra.

Stortinget bør gå lenger. Ved innføringen av fritaksmetoden i 2004, laget Stortinget en veldig enkel regel: overgangsregel E. Personlige eiere kunne benytte seg av overgangsregelen i 2005, i forbindelse med overgangen fra gamle skatteregler til fritaksmetoden. Lovgiver mente at det måtte være en anledning for de som eide aksjer personlig til å komme seg inn i en struktur som var bedre tilpasset de nye skattereglene.

Overgangsregel E innebar, enkelt sagt, at personlig eide aksjer kunne overdras skattefritt til et holdingselskap. Så lenge skatteposisjoner på aksjene ble videreført, var det ikke behov for mer kompliserte omstruktureringsprosesser.

Det er fortsatt mulig i dag for personlige aksjonærer å skaffe seg en holdingstruktur, og på den måten kunne dra nytte av formålet med fritaksmetoden. Dette krever derimot at man enten betaler skatt ved overdragelse til holdingselskapet, eller gjennomfører en ressurskrevende omstrukturering. En omstruktureringsprosess vil ofte kreve bistand fra skatterådgivere og gjennomføring av en rekke transaksjoner. Som følge av lovendringen som kom rett før jul, slipper man å håndtere skatt på fusjonsfordringer, men prosessen er fortsatt unødvendig ressurskrevende.