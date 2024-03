Nitrist for Witted og tusenvis av andre konsulenter

Debattinnlegg: Preben H. Mo, advokat i Advokatfirmaet Føyen

Finansavisen skrev 11. mars om Svein I. Sørensen i Witted og Arbeidstilsynet som nekter å godkjenne enkeltpersonforetak og aksjeselskaper med én eier og én ansatt (ene-AS-er) som bemanningsforetak. Konsekvensen er at tusenvis av konsulenter ikke lenger bidrar til arbeidslivet med sin kompetanse og til statskassen over skatteligningen. Det er nitrist for de tusenvis av konsulentene, bedriftene som trenger dem og samfunnet.

Årsaken til at konsulentene i IT-bransjen og andre bransjer ikke lenger får bidra, er at Arbeidstilsynet nekter å godkjenne enkeltpersonforetak og ene-AS-er som bemanningsforetak. Fra årsskiftet skal alle bemanningsforetak søke om godkjenning. Lovlig innleie kan kun skje fra godkjente bemanningsforetak. Godkjenningen fra Arbeidstilsynet er derfor avgjørende for å kunne drive lovlig.

Preben H. Mo. Foto: Nicolas Tourrenc

Ifølge Finansavisens artikkel vil ikke Arbeidstilsynet godkjenne søknader fra enkeltpersonforetak eller ene-AS-er. Hva er årsaken?

Det er en egen forskrift om offentlig godkjenning av bemanningsforetak. Krav til bemanningsforetak og vilkår for godkjenning fremgår av forskriftens § 3 og 4. I § 3 står det at et krav at bemanningsforetak skal være et aksjeselskap eller allment aksjeselskap, eller kunne stille sikkerhet i form av garanti for egenkapital tilsvarende minstekravet for aksjeselskaper. Slik garanti kan fås fra bank eller forsikringsselskap. Ingenting tyder på at enkeltpersonforetak eller ene-AS-er ikke kan oppfylle kravet.