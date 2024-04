Vil bytte skattefradrag mot gjeld

I februar søkte den internasjonale kjeden Body Shop om konkursbeskyttelse i Storbritannia. En dommer sa ja, og dermed har kosmetikkgiganten fått et pusterom og en mulighet til å bli enige med kreditorer, så selskapet kan overleve.

Når et selskap gjennomgår en rekonstruksjon, leter man etter alle mulige verdier som kan konverteres til penger, som igjen kan fordeles til kreditorene.

Den største verdien i Body Shop er derimot et fremførbart underskudd på 66 millioner pund som kan spare selskapet for skatt dersom man driver med overskudd i fremtiden, skriver The Times.

Trygler om løsning

For å komme i mål med en løsning har advokatene som representerer Body Shop utarbeidet et forslag som sier at kreditorene vil få en andel av disse skattefradragene om kjeden på sikt blir levedyktig og kommer i skatteposisjon.

Eierne av kjeden, som er et britisk PE-selskap, håper kreditorene godtar forslaget. Hvis ikke er det kroken på døren for kjeden som ble etablert av Anita Roddick i 1976.



Da eierne av Body Shop gikk til retten og ba om konkursbeskyttelse i februar, hadde kjeden 198 butikker i Storbritannia og over 2.000 ansatte. I dag er det kun 116 butikker som fortsatt er i drift. Det er lagt frem et forslag om å stenge ytterligere 75 av dem. Det vil føre til at nærmere 500 personer til mister jobben.

Flertallet bestemmer

Kreditorene får stemme over både kuttforslaget og skatteforslaget som er fremlagt. Om et nødvendig flertall sier ja, vil det gjelde for alle som har meldt krav mot Body Shop.

Grunnleggeren av Body Shop solgte selskapet til L'Oreal i 2006 for 652 millioner pund. Hun har siden gått bort. Etter hennes død har selskapet blitt solgt ytterligere to ganger, sist i november i fjor for 207 millioner pund.

Men kort tid etter overtagelsen innså de nye eierne at kjeden ikke er liv laga om ikke gjelden ble redusert. Dermed søkte man om konkursbeskyttelse i februar.