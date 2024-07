For omtrent ett år siden gikk den betente familiefeiden i Wilhelmsen-familien for Asker og Bærum tingrett. Der tapte Hannah E. Wilhelmsen søksmålet mot Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse på alle punkter.

Det ville Hannah Wilhelmsen ha en ny vurdering av.

Nå er det kommet en fersk dom fra lagmannsretten som slår fast at Hannah Wilhelmsen fortsatt ikke får kontroll over milliardformuen, skriver DN.

Saken handler om milliardverdier og involverer arvingene til en av Norges mest kjente shippingformuer.

Vurderer å anke

Hannah Wilhelmsen har gått til sak mot Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse, som hun hevder kontrolleres av fetteren Thomas Wilhelmsen. De to søskenbarna står på hver sin side i det som er blitt omtalt som en «absurd, rødglødende situasjon» mellom de forskjellige familiegrenene.

Det er kontrollen, eller A-aksjen i Tikal, saken handler om.

– Hannah synes selvfølgelig dommen er frustrerende, sier Hannah Wilhelmsens advokat, Emanuel Feinberg i advokatfirmaet Glittertind, til DN.

– Hun risikerer å måtte leve med denne ordningen hele sitt liv og vil vurdere videre anke.

I et dokument antyder lagmannsretten at selv om stiftelsen ikke er rettslig forpliktet til å overføre kontrollaksjen, kunne de som opprinnelig utformet ordningen ha ønsket en slik overføring hvis de hadde vært klar over dagens situasjon, som preges av en svært betent familiekonflikt, skriver avisen.

Denne «oppfordringen» fra lagmannsretten ble senere trukket tilbake.

Planlegging

Hannah E. Wilhelmsen er avdøde Finn Wilhelmsens eneste barn. Faren var én av fire arvinger etter skipsreder Tom Wilhelmsen. Han arvet store verdier i form av aksjer. Mye av dette ble overført til Hannah da hun var 12 år, men rett før Finn Wilhelmsen døde, da Hannah var 17 år, ga han den ene kontrollerende A-aksjen i Tikal til Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse.

Hannah Wilhelmsen hevder at Finns intensjon var at ordningen var midlertidig, og at Hannah selv skulle overta aksjen senest når hun blir 30 år. Det avvises av Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse.