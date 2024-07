Ulovlig samarbeid om lønn og ansettelser

Praksis fra andre EØS-land og retningslinjer fra EU-kommisjonen viser imidlertid at slike avtaler kan ha en rekke negative effekter også i nedstrømsmarkedene. Faktisk anses både «no-poach» og avtaler om koordinering av lønn for å være så konkurranseskadelige at de normalt klassifiseres som «formålsovertredelser». Det innebærer at konkurransemyndighetene ikke trenger å påvise konkurranseskadelige effekter av avtalene for å konstatere brudd på konkurransereglene og ilegge høye overtredelsesgebyrer.

Reduserer innovasjon

Når en arbeidstaker bytter jobb til en konkurrerende bedrift, kan denne arbeidstakeren ofte ta med seg kunnskap og erfaringer som kan styrke innovasjonen hos den nye arbeidsgiveren. «No-poach»-avtaler kan begrense denne kunnskaps-spilloveren mellom bedriftene og dermed skade innovasjonen. Det samme gjelder avtaler om lønnsvilkår, fordi arbeidstakernes insentiver til å skifte jobb reduseres hvis lønnen uansett er den samme. Samlet kan dette gi en mindre effektiv fordeling av ressurser, ved at arbeidskraften ikke flyter der det er størst behov for den.

Avtaler som begrenser et foretaks mulighet til å ansette konkurrenters arbeidstakere kan gjøre det vanskelig for dette foretaket å tiltrekke seg kvalifiserte arbeidstakere og de beste hodene. Dette kan også begrense innovasjon og medføre at bedriftene i stedet må investere i (mindre effektiv) opplæring av egne ansatte, hvilket kan være ressurskrevende.

Avtalene kan dermed både skade innovasjonen og gi økte kostnader. Dette kan igjen få negativ innvirkning på produktivitet, kvalitet, utvalg og til og med pris, til skade for forbrukerne. Det gjelder uavhengig av om arbeidsgiverne er konkurrenter i nedstrømsmarkedet eller ikke.

Legger til rette for samordnet opptreden i markedet

Avtaler om lønn, arbeidsvilkår og rekruttering mellom arbeidsgivere forutsetter regelmessig kommunikasjon mellom foretakene. Dette øker risikoen for at også andre former for konkurransesensitiv informasjon utveksles, eller at man erstatter konkurranse med samarbeid også på andre områder, i strid med konkurranseloven. I verste fall kan det være grobunn for ytterligere kartellvirksomhet.

Koordinering av lønnsvilkår gjør også foretakenes kostnadsstrukturer likere, noe som kan gi økt gjennomsiktighet i markedet og redusere usikkerhet rundt konkurrenters økonomi og prisfastsetting. Resultatet blir da at konkurrentene lettere kan koordinere sine priser i nedstrømsmarkedet, uten at de trenger å inngå ulovlige samarbeid om dette. Dette vil særlig være et problem i markeder der kostnader til arbeidskraft utgjør en stor andel av kostnadsbasen.

Unntak for kollektive avtaler

Konkurranseloven gjelder ikke for «arbeids- og ansettelsesvilkår». Selv om det ikke fremgår av lovens ordlyd, gjelder unntaket kun for kollektivt forhandlede avtaler om arbeids- og ansettelsesvilkår (forhandlet mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner).

Arbeidsmarkedet i Norge og de nordiske landene skiller seg fra resten av verden ved at en relativt høy andel av arbeidstakere og arbeidsgivere er medlemmer av arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Dette kan bidra til å redusere skadepotensialet til avtaler om koordinering av lønn.

Strengere håndheving i arbeidsmarkedet fremover?

Tidligere i år utga de nordiske konkurransemyndighetene en rapport som fant bevis for at det ikke er uvanlig for selskaper i en rekke ulike industrier å inngå denne typen avtaler, heller ikke i Norge. Tilsynene pekte på at det er rom for en mer aktiv håndheving av konkurranseretten i arbeidsmarkedene i den nordiske regionen, og at dette vil være i tråd med tilnærmingen til konkurransemyndighetene ellers i Europa.

Også Konkurransetilsynets egne publikasjoner tyder på at dette er på agendaen hos det norske tilsynet. Det gjenstår å se om Konkurransetilsynet vil følge opp med strengere håndheving av konkurransereglene i arbeidsmarkedet.