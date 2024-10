Hjemmekontor - skadet i spisepausen

Gjestekommentar: Advokat/partner Alf Kåre Knudsen og advokatfullmektig Thea Karlsen, Ræder Bing advokatfirma

Saken gjaldt en lege som hadde helgevakt på Oslo Universitetssykehus HF. Vakten varte fra fredag ettermiddag til mandag morgen. Legen arbeidet deler av vakten hjemmefra, og deler fra sykehusenheten. Etter å ha arbeidet over 11 timer med en pasientinnleggelse på lørdag, gjennomførte legen en arbeidsøkt søndag formiddag hvor hun leste seg opp på fagstoff knyttet til pasientinnleggelsen. Før planlagt retur til sykehuset, tok hun en matpause i sin private hage. På vei ut til hagen, snublet legen og fikk varige skader i foten etter ulykken.

Høyesteretts vurderinger

Det fremgår av bestemmelsen om yrkesskadedekningen at den kun gjelder yrkesskader som oppstår mens «arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jf. folketrygdloven § 13-6 (2).

I situasjoner hvor arbeidstakeren er utenfor sitt ordinære arbeidssted, vil det sentrale spørsmålet være om arbeidstakeren er «i arbeid». Flertallet i Høyesterett viser til at det må foreligge en tilknytning mellom arbeidet og ulykken, og fremhever at tilknytningsvilkåret er strengt.

For yrkesulykker som oppstår under spisepauser på det ordinære arbeidstedet, gjelder det en mer romslig bedømmelse. Flertallet fant ikke grunnlag for en tilsvarende bedømmelse for hjemmekontorsituasjoner.

Det ble i dommen blant annet vist til særtrekkene ved hjemmekontor, som at det finnes mye av rent privat karakter som kan forårsake ulykker, og at grensene mellom arbeidsliv og privatliv kan være uklare.

Flertallet fant heller ikke særlige holdepunkter i verken trygderettspraksis, formålsbetraktninger eller lovforarbeider som tilsa at man kunne anvende tilknytningskravet i folketrygdloven § 13-6 (2) like romslig i hjemmekontorsituasjoner som ved spisepauser på ordinært arbeidssted.

På denne bakgrunn kom et flertall på tre av fem dommere til at legens skade ikke var omfattet av kravet i folketrygdloven om at skaden skal oppstå mens arbeidstakeren er «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden».

Hva kan man ta med seg videre?

Etter koronapandemien har hjemmekontor blitt langt vanligere. Hjemmekontor gir økt fleksibilitet, og er derfor en ordning mange finner attraktiv. Før det inngås avtaler om hjemmekontor, bør både arbeidsgiver og arbeidstaker gjøre seg kjent med den begrensede yrkesskadedekningen som gjelder ved hjemmekontor.

Som den profesjonelle part, oppfordres arbeidsgivere til å ta et særlig ansvar for å gi arbeidstakerne tydelig informasjon om dette. På denne måten kan arbeidstakere ta et informert valg og vurdere eventuelt behov for å sikre seg på andre måter – eksempelvis ved å tegne tilleggsforsikringer.