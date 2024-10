Det endte med at departementet startet en tilsynssak, og etter hvert ble saken anmeldt til Økokrim, som gjorde razzia hos foreningen i januar 2022.

WhatsApp-meldinger februar 2018: 50: Da har revisor godkjent alt!! 50: Russland ammo gudene vet hva 50: Dodgy opplegg 50: Ha habha 40: Føkk fantastisk jobb!!! 40: Hahaha ja vi har ikke fått smekk på henda! 50: He he vi står på *50: Hovedmannen i 50-årene, *40: Mannen i 40-årene

– Leverte foreningen reelt arbeid?



– Ja, mange rapporter. Det er ingen tvil om at de var produktive og engasjerte i arbeidet sitt, sier Horn og legger til at det er grunn til å tro at noe av arbeidet hadde nytteverdi.

Kvaliteten på arbeidet var derimot ikke noe viktig tema i saken, ettersom sakens kjerne er at foreningen krevde betaling av langt flere utgifter enn de nødvendige kostnadene, og at de skjulte at mye av midlene var spart, investert eller brukt på private formål.

Kjøpte våpen og kniver

I dommen fremkommer det at store deler av midlene som skulle brukes til bistandsprosjekter i utviklingsland, ble brukt på private formål. Pengene ble blant annet brukt til luksusferier, kjøp av biler, våpen, store mengder kniver, urettmessig diett- og kostgodtgjørelse og leie av leilighet til privat bruk.

Til sammen brukte de over 600.000 kroner på kniver i løpet av de fem årene. Flere av knivene var kostbare eller samleobjekter, og retten var ikke i tvil hvorvidt knivkjøpene skyldes de dømtes interesse for kniver.

I tillegg kjøpte de våpen og våpenutstyr for nesten 400.000 kroner for pengene som var mente å fremme blant annet fredsarbeid og sikkerhet.



De dømte brukte også bistandsmidlene til å kjøpe en fritidshytte i Innlandet. 3,5 millioner kroner ble derfor inndratt hos foreningen, som sto som eier av hytta.

– Det fremsto som om pengene var brukt i henhold til avtalen, men i virkeligheten gikk de til biler, hytter og kniver. På slutten hadde de vel 13 millioner kroner på konto, sier Horn og legger til:

– De forberedte seg tydeligvis på å kunne leve av tilskuddsmidlene også etter at oppdragene for departementene tok slutt.

Skadelige for tilliten

Oslo tingretts dom beskriver bedrageriene som alvorlige og samfunnsskadelige, og mener det er skjerpende at midlene var øremerket prosjekter for fred, sikkerhet og bærekraft i utviklingsland.

«Formålet med prosjekt Leap og tilskuddene fra KLD var å forhindre avskoging i utviklingsland. Tiltaltes handlinger var etter rettens syn egnet til å undergrave tilliten til norsk bistandspolitikk, og anses derfor for å være av samfunnsskadelig karakter,» skriver tingretten.

Horn hos Økokrim mener at dommen viser hvor sårbart det norske tilskuddssystemet er.

– Denne type kriminalitet undergraver bistandsarbeidet i Norge og svekker vårt tillitsbaserte system, sier Horn, som mener det er «særlig forstemmende» at pengene ble brukt på privat luksus, snarere enn formålet de var ment for.

– Uholdbar kontraktsrett

Advokatene til de tiltalte er sterkt uenige med dommen og varsler anke.

– Vi konstaterer at retten legger til grunn at departementene har fått levert alt de skulle få levert i henhold til avtalene, og at alle timene det er krevd betalt for etter avtalt timesats er utført. Allerede dette faktum skulle være tilstrekkelig til å utelukke domfellelse, sier Anders Brosveet fra Elden Advokatfirma, som representerer Rune Henriksen.

Brosveet mener dommen åpenbart vil bli anket, både på grunn av gal jus og uriktig vurdering av faktum på enkelte punkter.



– Essensen i tingrettens dom er at hvis de tiltalte bare hadde tatt ut alle inntektene i foreningen som lønn for alt det arbeidet som ble nedlagt, ville ting ha vært i sin skjønneste orden. Det legges inn en ikke-uttalt forutsetning om at foreningen måtte bruke alle inntektene og ikke bygge opp noen reserve eller egenkapital, sier Brosveen og legger til:

– Det er uholdbar kontraktsrett, og enn mindre holdbart som grunnlag i en straffesak.

– Ikke riktig jus

Fredrik Berg i Fend Advokatfirma, som representerer Christian Nellemann, påpeker at retten selv legger til grunn at «Rhipto har utført arbeid i samsvar med tilskuddsavtalene, og at arbeidets omfang eller kvalitet ikke er bestridt av Økokrim.»

– Dette arbeidet er levert etter avtalt timepris. Det er med andre ord levert rapporter og et stort arbeid i tråd med avtale og formål, sier Berg.

Advokaten mener derfor at det er uforståelig at retten konkluderer med at departementene er «bedratt» og har krav på erstatning.

– Dette er ikke god fornuft, og heller ikke riktig jus, etter vårt syn. Dommen tar steg over strafferetten og avtaleretten for å få faktum til å passe med anklagen, sier Berg og legger til at Nellemann vil anke alle sider av dommen.