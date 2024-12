Avgjørelsen handler om menneskene bak, og det handler om deres aktivitet i Norge.

Jool eies av 50/50 forretningsmennene Tom Olander og Göran Johansson. Finansinspektionen har sett særlig hen til Finanstilsynets tilbakekalling av Jools tidligere norske selskaps tillatelse til å drive verdipapirvirksomhet i Norge. De viser til at Finanstilsynet avdekket flere alvorlige og systematiske brudd på blant annet sentrale regler for kundebeskyttelse. Selskapet drev investeringsrådgivning uten å oppfylle kravene til egnethetsvurderinger, og hadde flere brudd på reglene for god forretningsskikk. I tillegg viser tilsynsmyndigheten til noen skattesaker Jool har hatt.

“Disse forholdene gir samlet sett grunn til å stille spørsmål ved Tom Olanders og Göran Johanssons faglige kompetanse, profesjonelle integritet og dømmekraft. Selv med hensyn til deres lange yrkeserfaring, formålet med oppkjøpet og tiden som har gått siden bruddene, gjenstår det en risiko for at de, som representanter for en kvalifisert eier, kan motarbeide at målvirksomheten drives i samsvar med de regler som regulerer dens virksomhet.”

Svensk gullgutt

Tom Olander har vært regnet som noe av et stjerneskudd i den svenske finansverdenen. Han har blitt avbildet med svenskekongen, og han ble kåret til årets mannlige stjerneskudd i region øst i 2017, samt vært i finalen i EY Entrepreneur Of The Year.

Nå ser det derimot ut til at stjernen har falmet. Finansinspektionen konkluderte slik:

“... fordi kravene til kvalifiserte eiere av verdipapirforetak er høye, vurderer Finansinspektionen at Jool Invest ikke har vist at de er egnet til å utøve en vesentlig innflytelse over ledelsen av målvirksomheten.”

Det har ikke lykkes Kapital å få en kommentar fra Tom Olander, Göran Johansson eller Jool Invest.