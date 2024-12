Får millionbot for ulovlig opphugging av skip

Skipene ble hogd opp på en strand i Alang i India i perioden 2018 til 2020, skriver Økokrim i en pressemelding.

Skipene ble kjørt opp på stranden for egen maskin før de ble hogd opp i tidevannssonen, en metode som kalles beaching. Dette anses som et stort internasjonalt miljøproblem og er ulovlig i henhold til EUs regelverk, som Norge er omfattet av.

– Norskopererte skip skal ikke sendes fra Nordsjøen til skraping i India. Økokrim ser alvorlig på at norske aktører eksporterer avfalls- og miljøutfordringer til utviklingsland med langt svakere miljølovgivning enn Norge. Norge er dessuten en av verdens ledende sjøfartsnasjoner, og har et spesielt ansvar for å forhindre beaching av våre skip, sier politiadvokat Maria Bache Dahl i Økokrim.

Millionboten ble først ikke vedtatt av selskapet, og saken var på vei mot tingretten med rettssak planlagt i januar. Men det blir ikke noe av nå ettersom selskapet har snudd og godtatt boten. Selskapet har presisert at de ikke erkjenner straffskyld til tross for at de har vedtatt forelegget.