Inflasjonssjokk senker London-børsen

Flere land har nylig meldt om tiltagende konsumprisvekst i desember, og onsdag gjorde Storbritannia det samme. Den årlige inflasjonen bykset til 4,0 prosent, fra 3,9 prosent i november. På forhånd var et fall til 3,8 prosent ventet. Også kjerneinflasjonen på 5,1 prosent var 0,2 prosentpoeng høyere enn konsensusestimatet.

Utviklingen stikker kjepper i hjulet for Bank of England, som var ventet å senke sin styringsrente med 1,25 prosentpoeng i år. Dette bidro til at renten på britiske statsobligasjoner steg kraftig onsdag, mens FTSE 100-indeksen svekket seg med 2 prosent.

Også i USA er investorene blitt mer nøkterne. Derivatmarkedet priser nå inn en 59 prosent sannsynlighet for at Fed reduserer styringsrenten med minst 1,5 prosentpoeng innen nyttår, mot 82 prosent tirsdag.

Endringen skyldes delvis at Fed-styremedlem Chris Waller knyttet selv et første rentekutt til at «inflasjonen ikke igjen stiger og forblir høy». Han venter likevel tre kutt i år, halvparten så mange som markedet hadde sett for seg. Også Bank of England-sjef Andrew Bailey og Christine Lagarde i ESB hevder at investorenes renteforventninger er feil.

Sterke amerikanske handelstall for desember styrket inntrykket av at inflasjonskampen ennå ikke er over. Butikksalget økte med 0,6 prosent, mens økonomene hadde sett for seg en vekst på rundt 0,4 prosent. Omsetningen av klær og relaterte varer var særlig høy.

Utrolig nok har nedturen hittil i år allerede visket ut nesten 40 prosent av fjorårets oppgang for Europas Stoxx 600-indeks. Og siden toppen tidlig i 2000, før dotcom-krakket, utgjør den annualiserte oppgangen elendige 0,6 prosent – betydelig lavere enn honorarene for et typisk aktivt forvaltet europeisk aksjefond. London-børsen har gjort det enda verre.

For øvrig rant det inn noen nye kvartalsrapporter. U.S. Bancorp, USAs syvende største bank, økte inntektene med 6,1 prosent fra fjerde kvartal 2022 og innfridde analytikernes inntjeningsforventninger. Ved firetiden var aksjekursen likevel 1 prosent lavere.