Mens Norges Bank sitter stille i båten og tar rentepause, er situasjonen helt annerledes i Tyrkia. Der har landets sentralbank jekket opp renten, og ikke bare med en «kvarting».

Styringsrenten settes opp med 250 basispunkter, eller 2,5 prosentpoeng, til totalt 45 prosent – i tråd med analytikernes forventninger.

Inflasjonen har gått i taket i Tyrkia de siste årene. På det verste var prisstigningen oppe i 85 prosent i oktober 2022, mens i sommer kom den omsider under 40 prosent. Så ble situasjonen igjen verre.

Enorm valutasvekkelse

Fra desember 2022 til desember 2023 har prisene steget med hele 64,8 prosent, ifølge CNBC. Den elleville prisstigningen er i stor grad resultatet av en løssluppen pengepolitikk fra president Recep Tayyip Erdogan, som lenge gjorde det stikk motsatte av andre land – nemlig å sette ned rentene i håp om at inflasjonen skulle slippe taket.

Den tyrkiske liraen har også lidd i prosessen. Onsdag nådde valutaen en ny bunnotering målt mot amerikanske dollar.

Det siste året har liraen tapt 38 prosent av sin verdi mot dollaren. De siste fem årene er over 80 prosent av verdien borte, og Erdogan har fått kritikk for å skremme bort utenlandske investorer.

Den norske kronen har også svekket seg de siste årene, men mot kronen har liraen fortsatt svekket seg over 30 prosent. For reiselystne nordmenn kan dermed Tyrkia være et økonomisk gunstig feriedestinasjon.

Krise for folket

Tyrkerne har fått kjøpeevnen sin drastisk svekket de siste årene. Levekostnadene har blitt skyhøye, mens pengene deres er mindre verdt.

I mars er det duket for lokalvalg, og analytikere forventer at dette er den siste rentehevningen på en stund.