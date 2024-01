Omsetningsvolumet i detaljhandelen, unntatt motorvogner, falt 0,9 prosent fra november til desember, viste sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fredag.

På forhånd var detaljomsetningen ventet å falle 0,3 prosent fra november til desember, ifølge estimater TDN Direkt hentet inn fra fire meglerhus.

RENTEEFFEKT: Fallet i detaljhandelen viser at renten biter, mener sjeføkonom Kyrre Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank. Foto: Iván Kverme

– Dette viser at økt rente biter og gjør folk mer forsiktige. Vi kjøper mindre varer og prioriterer tøffere. Det er godt å se at folk tar grep, selv i julehandelen. Det viser omstillingsevne og at folk evner å tilpasse seg når det trengs, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen fra SpareBank 1 SR-Bank i en kommentar.

Møbler og sport

Seniorrådgiver Marius Bergh i SSB i en kommentar påpeker at butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger, med blant annet møbler og byggevarer, trakk mest ned.

– I tillegg trakk også butikkhandel med sportsutstyr en del ned i desember, sier han.

For hele 2023 falt detaljhandelen 3,0 prosent sammenlignet med 2022.

– Butikkhandel med apotekvarer og butikkhandel med klær var to av få næringer med økt omsetningsvolum i fjor. For året 2023 økte volumet hele 4,7 prosent for apotekvarer. For klær var økningen 1,3 prosent, legger Bergh til.

Begge næringer hadde noe volumøkning også i desember.

Dyrtid tynger

Samlet varehandel falt 1,2 prosent fra november til desember. Detaljhandel, engroshandel og handel med og reparasjon av motorvogner trakk ned.

– Årsgjennomsnittet viste en nedgang på 6,5 prosent fra 2022 til 2023 for varehandel i alt. Dyrtid med høyere priser og renter bidro til en nedgang på hele 23 prosent for handel med og reparasjon av motorvogner. Avgiftsøkningen på elbiler fra og med 2023, som førte til svært høyt salg av elbiler på slutten av 2022, har nok også bidratt til nedgangen i 2023, sier Bergh.