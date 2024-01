Med den seneste utviklingen i inflasjonen i eurosonen kommer Den europeiske sentralbank (ESB) før eller senere til å senke styringsrenten. Det sier Luis de Guindos (64), visepresident i ESB, til den spanske radiostasjonen RNE, ifølge Reuters.

– Det finnes gode nyheter om inflasjonsutviklingen, og dette vil før eller senere bli reflektert i pengepolitikken, sier de Guindos.



ESB-toppen gir imidlertid ingen hint om når ESB kan begynne på pengepolitiske lettelser.

Derimot sier han at ESB vil senke rentene når beslutningstagerne i sentralbanken er sikre på at inflasjonsmålet på 2 prosent nås.

Duete Lagarde

De Guindos' uttalelser kommer få dager etter at Den europeiske sentralbank besluttet å holde rentene uendret. Etter ti strake rentemøter med heving, har ESB dermed sittet stille i båten tre møter på rad.

Sentralbanksjef Christine Lagarde presenterte imidlertid en uventet duete tone på pressekonferansen etter rentebeslutningen torsdag, som bidro til at sannsynligheten for et rentekutt allerede i april økte til mer enn 80 prosent.

Inflasjonen i eurosonen i desember var på 2,9 prosent. Selv om dette var høyere enn november-inflasjonen på 2,4 prosent, var det i tråd med markedets forventning.

Flash-tallene for inflasjonen i eurosonen i januar offentliggjøres førstkommende torsdag, 1. februar, klokken 11.00.