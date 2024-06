SSB: Stillstanden snart over

SSB venter at stillstanden i norsk økonomi er snart over, går det frem av rapporten Konjunkturtendensene publisert fredag morgen.

«Fremover ventes aktiviteten i norsk økonomi å ta seg opp, samtidig som inflasjonen fortsetter å falle. Lavere inflasjon og reduserte renter hos våre handelspartnere gjør at styringsrenten etterhvert vil bli kuttet også i Norge», heter det.

– Rentekutt før nyttår

I prognosene legger SSB til grunn at styringsrenten kuttes mot slutten av året. Pengemarkedsrenten ventes å komme ned fra 4,7 prosent så langt i år til 4,0 prosent i 2025 og videre ned til 3,5 prosent i 2026.

Byrået peker på flere faktorer som trekker i retning av at den økonomiske aktiviteten snart vil ta seg opp.

– Med lavere renter og klar lønnsvekst, vil husholdningens forbruk øke. Den økonomiske aktiviteten vil også ta seg opp som følge av økt offentlig forbruk og oppgang i boliginvesteringene, sier forskningsleder Thomas von Brasch.

– Høy lønnsvekst

Prognosene viser at aktiviteten i økonomien tar seg klart opp i 2025 og nærmer seg en konjunkturnøytral situasjon fra 2026. Lønnsveksten for i år spås til 5,2 prosent, på linje med bedriftene i Regionalt nettverk. Frem mot 2027 estimerer SSB at den faller til noe under 4 prosent.

– Lønnskostnadsandelen, som er et mål på hvor stor prosentandel av verdiskapingen i økonomien som tilfaller arbeidskraften, falt mye i fjor som følge av god lønnsomhet i enkelte av virksomhetene som utgjør frontfaget. Den lave lønnskostnadsandelen vil trolig bidra til at lønnsveksten holder seg høy i årene framover, sier Thomas von Brasch.

Med SSBs prognoser vil lønnskostnadsandelen ta seg gradvis opp, og nærme seg gjennomsnittet over de siste 20 årene. Reallønnsveksten vil ifølge byrået da være nær 1,5 prosent årlig frem til 2027.

BNP tar seg opp

Prognosene peker videre mot et fastlands-BNP på 0,5 prosent i 2024, stigende til 2,4 prosent i 2025 og 2,9 prosent i 2026.

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) ventes til 4,1 prosent i 2024, 4,2 prosent i 2025 og 4,1 prosent i 2026.

Når det gjelder boligprisveksten, ser SSB for seg 2,6 prosent i 2024, stigende til 3,7 prosent i 2025 og det samme i 2026.

Byrået venter også at innvandringen av asylsøkere fra Ukraina vil øke både arbeidsstyrken og ledigheten fremover. I tillegg er prognosen at bråstoppen i boligbyggingen medfører flere arbeidsledige. Ifølge SSBs anslag øker arbeidsledigheten til 4,1 prosent i år, for deretter å stige videre til 4,2 prosent i 2025.