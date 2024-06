Reiseaksjer i bagasjen

Den globale reiseindustrien er utpreget sesongbasert, og sommeren er høytiden for den store inntjeningen som skal sikre driften gjennom til dels magre måneder ellers i året.

Med et sterkt arbeidsmarked og noe nedgang i inflasjonen er det lite som tyder på at forbrukerne vil kutte i feriebudsjettet i år. Mye tyder på at reiseaktiviteten fortsetter den sterke gjeninnhentingen etter koronapandemien. For eksempel ble torsdagen før Memorial-langhelgen i USA i slutten av mai den nest travleste dagen noensinne for landets flyplasser.

72 prosent av amerikanerne planlegger en tur i sommer, og halvparten av disse har allerede booket, ifølge data fra Bank of America Institute. En bredere undersøkelse utført av Travel+Leisure Magazine i USA og seks andre land viser at 84 prosent ser for seg å bruke minst like mye penger på feriebudsjettet som i fjor.

For selskaper med eksponering mot turismesektoren kan makroøkonomiske data få stor påvirkning. 18. juni vil den amerikanske detaljsalgsrapporten for mai gi en viktig indikasjon på om forbruket holder seg godt inn mot sommeren.

Tilknyttede tjenester

Reisesektorens innflytelse favner mye bredere enn de aktørene man først tenker på, og det er gjerne noen av selskapene i randsonen som har de mest tiltrekkende forretningsmodellene.

Blant flere digitale tjenesteselskaper med sterk eksponering mot reisesektoren finner man de to konkurrerende plattformene Booking Holdings og Expedia, der man kan booke hva det skulle være av overnatting, fly, leiebil osv.

Booking er markedslederen som ikke bare driver Booking.com, men også merkenavn som Priceline, Kayak og OpenTable. Selskapets førstekvartalsrapport viste at brutto reisebestillinger fra kunder var opp 10 prosent fra samme kvartal året før. Omsetningen økte 17 prosent, mens netto inntjening økte hele 192 prosent.