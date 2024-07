Redusert industriaktivitet i juni

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, ble 47,7 i juni, fremgår det av ferske tall fra DNB og NIMA.

Det betyr at aktiviteten i norsk industri falt forrige måned. Indeksen avtok med 4,1 poeng fra mai.

En indeks over 50 indikerer nemlig en økning i aktivitet, mens verdier under 50 uttrykker nedgang. PMI, også kjent som innkjøpssjefsindeksen, består av månedlige rapporter og undersøkelser for industribedrifter i privat sektor. Undersøkelsen er et samarbeid mellom DNB og NIMA (Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk).

Indeksene for ordreinngang, produksjon og sysselsetting gikk alle ned i juni.

«Det var kun 55 bedrifter som svarte på undersøkelsen i juni, ned fra 61 måneden før. Det er derfor usikkert om endringene i indeksene skyldes en genuin nedgang eller at bedrifter med mer positiv utvikling ikke har svart denne måneden», heter det i meldingen.