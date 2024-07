Mangelen på damer

Og når du forenkler reisen fra byen til bygda, blir det mindre grunn for den unge student å flytte hjem. Hun kan jo bare kjøre en rask biltur hjem til mamma og pappa fra sin sentrumsnære leilighet, som har gangavstand til alle fasiliteter hun kunne ønske seg. For henne kan den nye motorveien være nettopp det som gjør at hjemlengselen ikke blir så ille der hun skaper sitt rede i en sentral boligblokk.

Kutter du reisetiden fra bygd til by fra fire til to timer, er det fortsatt ikke pendleravstand – men perfekt hytteavstand for en urban småbarnsfamilie.

Nye broer og tunneler gjør det også enklere å konvertere eneboliger på bygda til fritidsbolig. Det er mange øysamfunn som opp gjennom årene har sett sine beste boliger bli fritidseiendommer for storfolk fra nærmeste by etter at broen til fastlandet kom på plass. Kutter du reisetiden fra bygd til by fra fire til to timer, er det fortsatt ikke pendleravstand – men perfekt hytteavstand for en urban småbarnsfamilie.

Ikke populært

Mine reiser rundt i Distrikts-Norge de siste 20 årene har vært en unik glede. Men i de fleste steder kommer samme dramatiske forandring til syne: de er eldre og mer mannsdominerte enn da jeg var der for 10-15 år siden.

Spørsmålet reiser seg om trendene kan snus? Et ømtålig tema.

Mitt råd er å droppe samferdsel og heller prioritere satsninger som virker mer forlokkende på ungdom, og spesielt på spinnesiden. Droppe låver, kommunehus, ballbinger og alt det gutter er glad i. Utfordringen er heller å få kvinner av alle aldre, og da spesielt de i riktig alder, til å trives.

Mange modne kvinner er opprørt over at jeg kommer her som gjest og foreslår å endre på det bygdeliv de selv har vært med å skape, er en del av, og blitt så glad i.

Jeg skulle ønske jeg kunne si at mine foredrag har vært en blandet suksess – men det har blitt litt av et rabalder. Mange modne kvinner er opprørt over at jeg kommer her som gjest og foreslår å endre på det bygdeliv de selv har vært med å skape, er en del av, og blitt så glad i.

De syntes jeg heller burde oppføre meg som en høflig analytiker og skryte av alt det fine jeg ser og opplever. Noe jeg da også gjør, men ikke uten å bemerke at hvis idyllen skal holde tritt med samfunnsutviklingen, må den forandres.

Flytt til hytta!

Jeg har også forsøkt å foreslå at byfolk burde stimuleres økonomisk til å flytte ut til hyttene sine i fjell og sørlandsbyer. Dette er heller ikke populært hos de lokale helter. Skal advokater og arkitekter komme her og nærmest ta over styring og stell bare fordi de har talegaver og høy utdanning? Nei takk! Det får holde med at de lager leven og bråk i ferieukene oppe i hyttebyene sine.

Det kommer til å bli alles kamp mot alle for å lokke til seg svinnende norske ungdomskull i en æra hvor storbyens magnetiske uteliv lokker de unge fra den smale sti i bygdelivet. Og mens vi leter etter løsninger på småbyenes og bygders behov, så vokser storbyene, mens de små forgår.