Forbrukernes forventninger til kortsiktig inflasjon i USA falt for andre måned på rad i juni. Størst var fallet i forventningen til hvor mye boligprisene og «kostnadene på andre varer» vil øke det neste året.

Forbrukerne forventer at prisene vil stige med en årlig rate på 3 prosent det neste året, ned fra 3,2 prosent i mai.

Det skriver Bloomberg som viser til en undersøkelse utført av sentralbanken i delstaten New York.

Endringen viser at forventningene til kortsiktig inflasjon har gått tilbake til nivået som var stabilt fra desember til april, før de økte til 3,3 prosent.

Hyggelig lesning for Fed

Undersøkelsen stemmer overens med data som viser at inflasjonen har avtatt de siste månedene etter en seigere start på året enn først antatt.

Inflasjonsrapporten som kommer fra Fed (den amerikanske sentralbanken) på torsdag, forventer å vise at kjerne-konsumprisindeksen, som ekskluderer mat- og energikostnader, vil stige med 0,2 prosent i juni for andre måned på rad.

Dersom estimatene slår til, vil det kunne markere de minste månedlige økningene siden august og en positiv nyhet for forbrukerne.

Undersøkelsen viser videre at forbrukernes forventninger til hvor mye boligprisene vil stige det neste året er ned til 3 prosent i juni fra 3,3 prosent i mai, og returnerte til det 12-måneders glidende gjennomsnittet. Forbrukerne oppgir samtidig at de forventer at kostnadene for bensin, mat, medisinsk behandling og husleie vil øke ikke like raskt som tidligere antatt i løpet av de neste 12 månedene.