Japan griper inn for å redde yen-kursen

I perioden 27. juni til 29. juli brukte Japan 5,53 billioner yen, tilsvarende om lag 400 milliarder norske kroner, på å støtte den svake yen-kursen.

Det skriver Bloomberg onsdag, som peker på at valutakjøpene gir et klart signal om at den japanske regjeringen har vilje til å gripe inn mot kraftige kurssvingninger.

Valutakjøpene kom omtrent på linje med estimatene fra Bank of Japan, og fulgte lignende tiltak i april og mai, som kom som svar på en kraftig svekkelse i yen-kursen. Sist Japan grep inn i valutakursen var i oktober 2022.

Kraftig kursfall

Det er ikke bare kronekursen som har slitt mot dollaren de siste årene. Yen, målt mot den amerikanske dollaren, falt i sommer til det laveste nivået på 38 år, i desember 1986.

Japans sentralbank hevet styringsrenten til «omtrent 0,25 prosent» på onsdag, fra det tidligere nivået mellom 0 og 0,1 prosent. Det er det høyeste rentenivået siden finanskrisen i 2008. Rentehevingen har styrket yen-kursen noe, der den blir omsatt for rundt 150 pr. dollar.

Sentralbanken la også frem planer om å halvere obligasjonskjøpene innen første kvartal 2026.