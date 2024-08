Her er Handelsbankens nye «mattehode»

Like før sommerferien meldte seniorøkonom Sara Midtgaard overgang fra Handelsbanken Capital Markets til Nordea Markets. Nå har sjeføkonom Marius Gonsholt Hov funnet Midtgaards arvtager, og han fant henne internt.

Karine Alsvik (30) går fra Handelsbankens Treasury-avdeling og Corporate Finance-avdeling til makroteamet.

Alsvik har en bachelorgrad i matematisk finans (Universitetet i Agder) og en mastergrad i finans fra BI.

I likhet med Midtgaard skal Alsvik ha et hovedansvar for analyser av boligmarkedet, mens Nils Kristian Knudsen fortsetter som rente- og valutastrateg og Hov som sjeføkonom.

Mye mer eksponert

Som makroøkonom i dette teamet må Alsvik regne med hyppig eksponering for media, etter å ha jobbet mer tilbaketrukket til nå.

– Det blir en ny hverdag, og det blir spennende, sier Alsvik.

– I Treasury jobbet jeg mest internt, men i Corporate Finance var det mye ut mot kunder. Dette blir likevel helt annerledes.

– Det eneste presseklippet med ditt navn viser at du for to år siden gjorde et leilighetssalg med god gevinst. Har du, som skal ha ansvar for analyse av boligmarkedet, også gjort sure erfaringer i boligmarkedet?

– Den boligen jeg solgte i 2022 var min første. Jeg kom inn i boligmarkedet i starten av coronapandemien, og perioden etter har vært et hyggelig marked å forholde seg til. Men vi merker at enkelte leiligheter er blitt vanskeligere å selge nå.

– Når Norges Bank kommer i gang med sine rentekutt, vil det da løfte boligetterspørselen ytterligere, mens tilbudet fortsatt ligger nede?

– Rentekutt vil helt klart stimulere boligmarkedet, og makroteamet til Handelsbanken har allerede anslått boligprisene opp med 20 prosent. Det står seg godt fremdeles.

– Uendret rente

– Hvilke erfaringer fra Treasury og Corporate Finance regner du med å dra nytte av i makroanalysen?

– Jeg tror særlig erfaringen med verdsettelse av næringseiendom kan være nyttig.

– Hvor høy er styringsrenten og kronekursen ved nyttår?

– Jeg tror vi har samme styringsrente som nå. Det igjen er et viktig premiss for en sterkere krone, som igjen er forutsetning for at vi skal få prisveksten ned på mer varig basis.

– Sterkt «mattehode»

– Valget var enkelt, i og med at vi hadde en svært god intern kandidat, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov om ansettelsen av Alsvik.

– Karine har et sterkt «mattehode», har praktisk erfaring med programmering, tar ting meget raskt og har imponert i alle avdelinger i Handelsbanken hun har vært innom så langt. Hun kommer til å bli en betydelig ressurs.

Han ser ikke bort fra at noen vil regne rekrutteringen av en uten erfaring fra for eksempel Norges Bank som utradisjonell.

– Det er gammeldags tenking, mener Hov.

I stedet fremhever han Alsviks matte- og programmeringserfaring.

– Her ligger også ambisjonene våre fremover, at vi skal styrke de kvantitative analysene.