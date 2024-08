– Dagens tall er viktigere enn inflasjonstallene

Klokken 14:30 kommer detaljhandelstall fra USA.

Kjernedetaljhandelssalg, som måler endringer i salg på detaljhandelsnivå ekskludert biler, har fått økt oppmerksomhet hos blant annet Goldman Sachs, og anses nå som enda viktigere enn inflasjonstall i dagens situasjon.

Grunnen er at detaljhandelstall måler temperaturen hos forbrukerne og den generelle økonomien, og ikke minst gir en pekepinn på om man er på vei mot en resesjon eller ikke.

En bedre indikator for å måle temperaturen

«Gitt at hovedfrykten nå er vekstrisiko, har vi uten tvil mer følsomhet for detaljhandels- og arbeidsledighetstallene senere i uken, og vår detaljhandelsprognose, som ligger under konsensus, kan være den største hindringen for det nåværende rallyet,» skrev Dominic Wilson, senior markedsrådgiver i Goldman, i forkant av inflasjonsrapporten i går.

Samme ordlyd finner man hos kollegaen Shawn Tuteja, volatilitetstrader: «Jeg tror KPI betyr mindre og mindre for aksjemarkedet, og volummarkedet ser ut til å være enig. Narrativet beveger seg nå fullt ut mot spørsmålet om økonomien bremser raskere enn Fed vil reagere, og som sådan (dvs. er Fed allerede på etterskudd?), legger vi mer vekt på detaljsalg enn på denne månedens KPI.»

Forventninger

Bank of Americas proxy/indikator for å måle detaljhandelen – sanntidsdata for debet- og kredittkorttransaksjoner i banken, som har vist seg å være en ok indikator, gir følgende estimater:

Månedlig endring Bank of America Bloomberg Detaljsalg 0,40% 0,40% Detaljsalg eks. bil 0,10% 0,10% Kjerne detaljsalg kontrollgruppe 0,00% 0,10%





Sistnevnte rad, «Kjerne detaljsalg kontrollgruppe», brukes i BNP-kalkulasjoner og havnet langt over forventningene fra juni-målingen; 0,9 prosent mot 0,2 prosent ventet.