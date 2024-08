Dette må til for et dobbeltkutt fra Fed

For en drøy uke siden var rentemarkedet overbevist om at Fed ved det kommende rentemøtet i september ville foreta et dobbeltkutt. Siden har dette endret seg noe, men fortsatt prises det inn nesten 1,4 rentekutt, altså 35 basispunkter nedgang. Dermed er et dobbeltkutt fortsatt på bordet. Rentemarkedet venter dessuten totalt fire kutt før nyttår, noe som krever minst et dobbeltkutt ved et av de kommende rentemøtene.

Det som vil avgjøre, tror økonomene i Citi, er arbeidsledigheten. Hvis neste måling 6. september viser en uendret ledighetsrate på 4,3 prosent, som Citi tror, kutter Fed trolig renten med 50 basispunkter.

Uendret ledighet på 4,3 prosent gjør at Fed ikke vil tro at den uventet store økningen fra 4,1 til 4,3 prosent i juli var «støy» eller bare relatert til forsommerens massive uvær. Da vil selv ikke en sterk sysselsettingsvekst på 175.000 eller flere være nok til å hindre et dobbeltkutt, skriver Citi i en forhåndsomtale.

Smertegrense ved 125.000?

Synker derimot ledigheten til 4,2 prosent, slik konsensus venter, nøyer Fed seg med 25 basispunkter, i hvert fall hvis også sysselsettingsveksten er svak.

Citi tror sysselsettingsveksten blir rundt 125.000, som også trolig er grensen for hva Fed regner for «lav» eller «høy» sysselsettingsvekst nå.

I forrige uke ga Fed-president Jerome Powell tydelige signaler om at renten blir kuttet i september, men voktet seg for å indikere noe om hvor stort kuttet blir. Feds fokus er tydelig vridd fra inflasjon og til svekkelsen i arbeidsmarkedet, mye fordi Fed nå regner med at inflasjonen er på trygg vei tilbake mot målet på 2,0 prosent.

Svake forvarsler

Torsdag viste et knippe av Feds egne indikatorer at arbeidsmarkedet ser ut til å svekke seg.

Blant disse er Kansas Citi Feds indeks, som nå har vist synkende sysselsettingsvekst tre måneder på rad. Richmond Feds tilsvarende måling er nå på sitt svakeste siden 2009, utenom da pandemien var på sitt verste.

Philadelphia Feds indeks for tjenestesektoren viser største fall på fire år. Richmond Feds sysselsettingsmåling viser to måneder på rad med fall, for første gang på fire år.

Hvis disse regionale målingene viser veien for den kommende «nonfarm payrolls»-målingen, skal det ikke mye til for få de tallene som Citi tror vil være nok til et dobbeltkutt.