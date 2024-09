Goldman mener Norges Bank tar feil: Spår to rentekutt i år

Goldman Sachs Research sin rapport, «Norway — The Case for Cuts», taler for to rentekutt i år. Rapporten mener at Norges Bank er for konservative i sine anslag:

Goldman estimerer en sterkere nedkjøling i lønnsveksten enn Norges Bank; 2024 lønnsvekst på 4,9 prosent mot Norges Banks 5,2 prosent.

Goldman venter 3,2 prosent i kjerneinflasjon ved årets slutt, mens Norges Bank venter 3,5 prosent.

3 prosent rente i fjerde kvartal 2025

I modellen deres, som tar hensyn til «priser og lønninger, inflasjonsforventninger, innenlandsk etterspørsel og andre faktorer», peker modellen mot to rentekutt i år.

– Men hvis man bruker Norges Banks høyere prognose for lønns- og kjerneinflasjon, impliserer det en mer haukete rentebane med bare ett rentekutt i år.

– Vår analyse støtter vår prognose om to rentekutt på 25 basispunkter i år (november og desember), avhengig av at inflasjon og lønnsvekst utvikler seg i tråd med våre anslag.

– Vi forventer at Norges Bank deretter vil foreta kvartalsvise kutt på 25 basispunkter frem til en rente på 3 prosent i fjerde kvartal 2025.

Usikkerhet

45 prosent sannsynlighet for base-case: to kutt i år, etterfulgt av kvartalsvise kutt.

«Renteutsiktene er ganske usikre, derfor har vi flere scenarioer.» Risikoene er imidlertid forskjøvet mot nedsiden:

35 prosent sannsynlighet for tregere lettelser enn base-case.

20 prosent sannsynlighet for raskere lettelser enn base-case.

«Likevel ligger våre hovedscenario- og sannsynlighetsvektede baner betydelig under både Norges Banks rentebane og markedsprisingen de neste seks månedene.»

Argumentet for rentekutt

Styringsrenten ble holdt uendret på 4,5 prosent på augustmøtet, som ventet. Veiledningen fra Norges Bank ble stort sett holdt uendret, heter det.

– Imidlertid gjentok de [Norges Bank] ikke prognosene sine for det første kuttet i første kvartal 2025, og påpekte at «hvis utsiktene tilsier at inflasjonen vil vende tilbake til målet raskere enn det som ble anslått i juni, kan styringsrenten bli senket tidligere enn tidligere antatt».

Inflasjonen i Norge har vært tydelig avtagende, både kjerne- og underliggende. Inflasjonen har overrasket på nedsiden de siste fire kvartalene, med kjerneinflasjon som har falt 15 punkter i løpet av to måneder.

Videre forventer banken at kjerneinflasjonen vil holde seg flat på 0,2 prosent kvartal-over-kvartal i andre kvartal.

«Andre indikatorer, som detaljhandelssalg og industriell produksjon i produksjonssektoren, forblir dempet.»

Rapporten er fra 21. august, siden den gang har det kommet mer data om norsk økonomi.