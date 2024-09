Sammen med rentebeslutningen publiserte Fed onsdag kveld sine oppdaterte prognoser. Den som får mest fokus er «dot plottet», altså de individuelle medlemmene av Federal Open Market Committees (FOMC) prognoser for styringsrenten.

I juni senket FOMC 2024-prognosen fra tre til ett rentekutt, slik at styringsrenten ved utgangen av året ville ligge i intervallet 5,00-5,25 prosent. Endringen var imidlertid marginal, ved at det var knappest mulig flertall for tre kutt i mars, og bare så vidt for få FOMC-representanter til å lande på to kutt i juni.

I juni varslet FOMC så fire nye kutt i 2025 og fire til i 2026.

Nå sikter Fed mot en rente på 2,9 prosent ved utgangen av 2026, 0,2 prosentpoeng lavere enn den tidligere prognosen. Langsiktig normalrente jekkes imidlertid marginalt opp, fra 2,8 til 2,9 prosent.

– Lagoppstilling: 4-4-2

Sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank ser ikke tegn til resesjon i de nye prognosene fra Fed.

– Dette er en slags myk landing, og det er ikke noe i data som peker på en dyp resesjon. Dette er en normalisering, sier Martinsen, og peker på at også markedsrentene nå sikter mot et normalnivå på lengre sikt.

– Vi skal ikke utelukke at renten kan komme lavere, kortvarig. Men det interessante er at Fed på få måneder har gått fra å varsle et kutt i år og så fire kutt neste år til en klassisk lagoppstilling med 4-4-2.



Martinsen mener ikke at Fed på noen måte har sovet i timen og nå bråvåkner: