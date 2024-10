Sjeføkonom sjokkert over kunder: – Dette er obligatorisk undervisning

«Etter en uke med samtaler med kunder i London, er jeg slått av både likhetene og kontrastene med samtalene her i New York», skriver Seth Carpenter, global sjeføkonom i Morgan Stanley, i sin ukentlige oppdatering fra søndag.

«Alle» i London ville snakke om Fed og det amerikanske valget, hvor samtalene om det sistnevnte var «helt annerledes» enn samtalene i New York.

– Obligatorisk samfunnsfagundervisning

«Ikke overraskende dreide hver eneste samtale i London seg om det amerikanske valget». Det er tre virkemidler som kan påvirke makroøkonomien som følge av valget, skriver Carpenter.

«Til tross for obligatorisk samfunnsfagundervisning i USA, må jeg stadig påminne kundene her, så vel som over dammen, om at meningsfulle endringer i finanspolitikken krever kontroll i begge kamrene i Kongressen [Representantenes hus og Senatet], et utfall som dagens meningsmålinger ikke forutsier», skriver sjeføkonomen.

Det andre gjelder innvandring, «jeg understreker at det har gitt et betydelig, positivt sjokk til arbeidsmarkedet (...) En kraftig reversering av innvandringen vil derfor være et stagflasjonært sjokk, som bremser veksten og samtidig øker inflasjonen», skriver Carpenter. Han konkluderer med at effekten av endringer i innvandringspolitikken er «noe uklar».

Den største kontrasten

Den største kontrasten i samtalene mellom kundene på begge sider av Atlanteren er tollsatser, ifølge Carpenter.

I USA «tviler» et flertall av kundene på at Trump vil gjennomføre de betydelige tollsatsene han har lovet. Men i London var «samtlige kunder overbevist om at Trump må tas på ordet», skriver sjeføkonomen.

Carpenter sier at samtalene i London om Fed stadig endte i spørsmålet «var rentekuttet på 50 basispunkter en feilvurdering. Min personlige mening er "nei", da vi ikke vil se en gjenoppblussing av inflasjonen som følge av beslutningen, men jeg tror Fed kunne levert et kutt på 25 basispunkter hvis de hadde visst at jobbrapporten for september ville vært så sterk».

«Kort sagt er vi på vei mot en myk landing», skriver sjeføkonomen.