Høyt oljetrykk i staten, lekkasje til folket

Gjestekommentar

Torfinn Harding, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Stavanger. Foto: Marie von Krogh/UIS

Regjeringen er fornøyd med å gi 10,5 milliarder kroner i skattelette totalt i inneværende regjeringsperiode. Dette til tross for at den samlet legger opp til å bruke 1.574 milliarder fra oljefondet – en økning på 662 milliarder sammenlignet med en oljepengebruk på 2019-nivå.

Mens staten risikerer å slite med for høyt oljetrykk, fremstår dryppene av skattelette som små lekkasjer.

Formuleringen om skattelette avslører nok et syn der skatter tas for gitt og statens ekstrainntekter skal brukes til å øke omfanget av statens virksomhet. Det har vist seg at dette ikke er et særtrekk ved denne regjeringen, men heller et fellestrekk under landets tre siste regjeringsledere. Regjeringene har nemlig som hovedregel valgt å bruke det meste av landets inntekter fra oljefondet over statens budsjetter.

Regjeringene ganske like

Bakteppet for alle tre regjeringssjefene har vært sterk vekst i Oljefondet og et stadig større budsjettunderskudd dekket av handlingsregelen. I perioden 2007-2013, under Stoltenberg, var underskuddet i gjennomsnitt på rundt fire prosent av fastlands-BNP. Dette økte til rundt syv prosent i perioden 2013-2019 under Solberg. Støre legger i perioden 2023-2025 opp til et gjennomsnitt på drøye ti prosent.