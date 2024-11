Storbank: – Valget og Fed langt viktigere for kronen

Bank of America spår at Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,5 prosent torsdag, og at Ida Wolden Bache opprettholder den haukete tonen.

Under september-møtet signaliserte Norges Bank at lettelsene først vil starte i første kvartal 2025, skriver Bank of America (BofA).

Til tross for kommunikasjonen, venter strategene i banken et rentekutt i desember. Dette har vært prognosen til Bank of America siden juni, men tittelen på notatet taler tydelig for at de har blitt mindre sikre i sin sak.

Kronen ned siden sist møte

Norges Bank forventer at styringsrenten skal være 3,7 prosent i fjerde kvartal 2025, 3,0 prosent i fjerde kvartal 2026 og 2,7 prosent i fjerde kvartal 2027.