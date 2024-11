Morgan Stanley: Lysere tider for nordmenn i 2025

I 2025-utsiktene til Morgan Stanley skriver økonom Gabriela Silova: «Norge: Tiden er inne».

Storbanken tror Norges Bank kutter renten i desember, og forventer at husholdninger vil få mer å rutte med i 2025. Boligbyggingen vil også ta seg opp i 2025 som følge av lavere rente.

Lønnsoppgjøret

Det er ventet 4,3 prosent lønnsvekst i lønnsoppgjøret 2025, mens Morgan Stanley anslår 4,0 prosent.

Silova mener årets reelle lønnsvekst, som var høyere enn forventet, vil dempe fagforeningenes krav i 2025. Hun viser også til et stramt arbeidsmarked og svakere global handel. Samtidig påpekes den svake kronen som er en fordel for eksportindustrien, og denne industrien leder ofte lønnsforhandlingene.

«Vi forventer at privat forbruk gradvis vil øke i 2025, da rentekutt gir mer penger til husholdningene, samtidig som lønnsoppgjøret i 2025 gir betydelig støtte», heter det fra Morgan Stanley.

Renteutsikter

Norges Bank er forsiktig med rentekutt på grunn av den svake kronen og lønnsforhandlingene i 2025, mener Silova.

Før rentemøtet i desember kommer det nye data om inflasjon, BNP og lønnsforventninger fra Regionalt Nettverk. Morgan Stanley ser dog nedsiderisiko for disse dataene, men holder fast på ett rentekutt i desember.

«Dette er imidlertid en marginal vurdering, og det er risiko for at Norges Bank utsetter rentekuttet til januar for å opprettholde forutsigbarhet. I så fall kan desembermøtet brukes til å signalisere kuttet i januar», skriver Silova.

Silova anslår at renten vil være 3,25 prosent ved utgangen av 2025, og at den vil falle til 2,75 prosent i juni 2026.