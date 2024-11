Behov for vedvarende høy rente?

Ett er i alle fall sikkert: vi sliter med en klein valuta. Også i forhold til våre naboland, ikke bare i forhold til den amerikanske dollaren. Man trodde at den norske valutaen ville styrke seg om renten ble holdt fast og uten at den ble redusert, selv om dollarrenten gikk ned. Men så langt har vi ikke sett annet enn dollarstyrkelse og altså kronesvekkelse den siste tiden.

Med en dollar til over 11 kroner (i 2008 var den under 5) etter redusert dollarrente og fastholdt kronerente, har vi nok en gang fått syn for sagn at kronekursen er atskillig mer uavhengig av rentenivået enn det noen påstår. Det bør derfor åpne for en liten lettelse på renteskruen i desember.

Det er ingen økonomer som forventer at man skal ta et dobbelt kutt, men det er på tide (etter 14 rentehevinger) med det første rentekuttet nå. Det vil gjøre at man kan gå inn i det nye året med en større grad av optimisme og forventning enn det som preger både private og deler av næringslivet. Ute i Europa skjer det fordi økonomien ikke blomstrer spesielt, hverken i Tyskland eller Frankrike, de to viktigste landene i EU.

19. desember er det klart for et nytt rentemøte. Da bør Norges Banks rentekomites konklusjon være at vi får det første kuttet i renten, ett år etter den siste hevingen. En kvarting vil ha vesentlig positiv påvirkning på en liten, åpen økonomi, der inflasjonen allerede ligger under Norges Banks egen vurdering.

Gabriel F. Knudsen

Investeringssjef for AS Florence Co og lokalpolitiker for Høyre i Lillesand