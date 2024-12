– Korrigert for sesongvariasjon er november den svakeste måneden hittil i år. Det er publisert hele 17 prosent færre stillinger på Finn i november i år i forhold til i fjor, kommenterer leder i Finn jobb Christopher Ringvold i en pressemelding.

Han trekker videre frem at nedgangen reflekterer situasjonen mange arbeidsgivere er i om dagen, der mange bransjer er rammet av nedgangstider og innstramminger.

Den eneste bransjen som har oppgang i antall stillinger fra i fjor, er restaurant, mat og uteliv som har en oppgang på 20 prosent for november.

– Forbrukerne ser altså ut til å prioritere dette området, til tross for trangere økonomiske tider. Det som også er typisk for denne bransjen er den store andelen deltidsstillinger der nesten halvparten av stillingene er deltid, kommenterer Ringvold.

Fortsatt nedgang for byggebransjen

– Byggebransjen har vært under press over lang tid og har mye færre ansettelser enn tidligere år, og vi ser en nedgang på 12 prosent for november målt mot samme måned i fjor. Bransjen har falt med 10 prosent hittil i år, så november ligger litt lavere enn snittet for 2024.

Selv om byggestans og færre prosjekter har rammet byggebransjen hardt, er det likevel IT-bransjen som er hardest rammet i år med 21 prosent nedgang i november og 17 prosent hittil i år. En tredje bransje som er under press i år er økonomi og regnskap, som har 22 prosent færre stillinger i november og 13 prosent færre stillinger hittil i år, opplyses det.

– Normalt sett tar stillingsmarkedet seg opp på nyåret, men gitt utviklingen vi har sett i år og spesielt med tanke på tallene for november, er det en økt risiko for ytterligere nedgang i 2025.