Tall fra britiske statistikkmyndigheter viser onsdag 2,6 prosent inflasjon på årsbasis i november. Dette er som ventet ifølge Trading Economics, men opp fra 2,3 prosent på årsbasis i oktober.

Financial Times hevder tallene sementerer forventningene om at Bank of England (BoE) ikke vil kutte renten på sitt møte torsdag denne uken. Det var først og fremst drivstoff og klær som drev opp prisene i november.

Februar-kutt i fare?

Tjenesteinflasjonen, fulgt nøye av sentralbanken som en indikator på den underliggende prisveksten, kom inn på 5,0 prosent på årsbasis i november. Dette var uendret fra oktober, men under konsensus på 5,1 prosent.

Derimot var 5,0 prosent over BoEs egen prognose på 4,9 prosent.

– November-økningen i inflasjonen slukker ethvert håp om et rentekutt torsdag. Samtidig betyr bekymringer for økt inflasjonsrisiko – inklusive det nylige oppsvinget i lønnsveksten – at et kutt i februar ikke er en «done deal», sier økonomidirektør Suren Thiru i den britiske revisorforeningen ICAEW.

Bare to kutt i 2024

Hvis BoE holder renten uendret, vil banken i løpet av 2024 ha kuttet styringsrenten bare to ganger, fra 5,25 til 4,75 prosent. Samtidig har Den europeiske sentralbanken gjennomført fire kutt – hver på 0,25 prosentpoeng – og signalisert en klar intensjon om å kutte ytterligere neste år.

Federal Reserve er høyst ventet å kutte renten med 0,25 prosentpoeng til 4,25-4,50 prosent på sitt rentemøte onsdag, noe som vil bringe årets samlede rentekutt opp til ett prosentpoeng.