Blir 2025 et annus horribilis?

Internasjonalt vil det i løpet av 2025 bli fastslått at FNs klimamål på +1,5 grader Celsius vil bli passert før 2030, og at under +2 grader også virker uoppnåelig. Samtidig vil USA ha en energiminister som sier at «The world runs on oil and gas, and we need that» fordi det blant annet er nødvendig for å løfte utviklingsland ut av fattigdom. FNs klimakonferanser vil følgelig fortsette å være «lame ducks», som alle de 29 konferansene fra den første i Berlin i 1995 (COP1).

Her hjemme ser det ut til å bli regjeringsskifte etter valget 8. september 2025. Det kan bli et skifte fra en Jonas-regjering som ikke har levert på nasjonale klimamål til en Erna-regjering som heller ikke kommer til å levere. Begge har den samme utfordringen; avhengigheten av andre partier som tvinger frem klimapolitikk som er uforenlig med å levere på utslippsmål.

Equinor er blant de flinkeste, eller blant de verste i klassen, avhengig av øynene som ser

Oljeselskapene, globalt og nasjonalt, vil derfor fortsatt sette agendaen for produksjon av fossil energi uten særlige innvendinger fra parlamenter, heller ikke fra Stortinget. Dette fordi fossile penger i statskasser teller mer for de som regjerer enn de eksistensielle problemene en slik politikk vil medføre på sikt. Dette fører til at oljebransjen planlegger å produsere 2,6 ganger hva verden tåler for å kunne levere på klimamål i 2040 (kilde: UNEP m.fl.). Equinor er blant de flinkeste, eller blant de verste i klassen, avhengig av øynene som ser.

«Det fryktelige året», annus horribilis, oppstår det året store utslippsnasjoner innser at det må trekkes i nødbremsen fordi kostnadene og andre ulemper klimaendringene medfører blir større enn inntektene fra produksjon og bruk av fossil energi. Og det er kun én nødbrems som virker: en kraftig og hurtig reduksjon i bruk av kull, olje og gass.

Kina, USA, Europa* og Russland, som står for 57,6 prosent av globale utslipp, utgjør vetomaktene i Sikkerhetsrådet, det eneste forumet for å kunne trekke i en global nødbrems med dette som formål (*Frankrike fra Europa).

En global, finansiell krise vil bli en konsekvens av dette. «Oljefondet kan falle med 40 prosent», har oljefondsjef Nicolai Tangen uttalt. «30 years from now oil companies will be worth very little», har Bill Gates sagt. Klima- og naturkrisen kan halvere den globale økonomien innen 2070, ifølge en analyse fra britiske forsikringsmatematikere.

Frigjøring av kloke hoder, vår tids største knapphet, til fordel for utvikling av ny teknologi som bidrar til det grønne skiftet, vil bli en annen konsekvens av nedskalering av fossil industri.

Annus horribilis bør komme snarest mulig av hensyn til det grønne skiftet. Kanskje før 2030, men neppe i 2025.

Jørgen M.B. Grønneberg

Forfatter av bøker om klima og lederskap