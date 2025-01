Også i desember overrasket det amerikanske arbeidsmarkedet solid. I stedet for 160.000 nye sysselsatte, økte veksten fra 227.000 i november til 256.000 i desember. Dermed sank også ledigheten fra 4,2 til 4,1 prosent.

– Det er spørsmål om det er behov for flere rentekutt fra Federal Reserve, mener seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea Markets etter de sterke tallene.

– Det kan være at det siste kuttet fra Fed kom i desember, mener hun.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets er helt enig.

– Trenger USA flere rentekutt egentlig, spør han.

Renter og dollar rett opp

Reaksjonen i rentemarkedet er som ventet: To- og tiårsrentene steg kraftig på flekken da de sterke arbeidsmarkedstallene ble publisert. Tiåringen var opp 10 basispunkter og nærmer seg 4,79 prosent. Dollaren, som allerede har styrket seg mye den siste tiden, skvatt kortvarig opp i 11,51 mot norske kroner.

Midtgaard viser til at uken allerede har gitt flere sterke USA-tall, blant annet småbedriftsundersøkelsen og et høyt antall nye utlyste stillinger.

– Småbedriftsundersøkelsen viser at bedriftene har holdt igjen på sine investeringer. Nå som valgutfallet er klart, kan man vente at investeringene øker igjen. Dette er nok bare starten. Vi får flere sterke tall fremover, tror hun.

Fed varslet pause

Ved rentemøtet i desember kuttet Fed renten med en kvarting, men signaliserte samtidig at det trolig blir en pause før neste kutt. Hov tror ikke Fed med disse arbeidsmarkedstallene lukker døren helt for videre kutt.

– Men vi fikk haukete stemmer fra Fed torsdag, som indikerte at kuttet i desember burde være det siste, sier han.

– Med såpass sterke tall som dette, er det et åpent spørsmål om renten virkelig bør videre ned.

Hov viser til at rentemarkedet nå priser inn omtrent ett rentekutt gjennom resten av året, mot inntil to kutt ganske nylig. Fredag morgen var det tilnærmet «full sannsynlighet» for et kutt i juni. Det sank umiddelbart til rundt 75 prosent sannsynlighet.

FED FERDIG? Marius Gonsholt Hov ser ikke noen sterk grunn til videre rentekutt fra Fed nå. Foto: Iván Kverme

Lavere lønnsvekst

– Det er et sterkt momentum i økonomien, kjerneinflasjonen har flatet ut og så kommer Trump på toppen, konstaterer Hov.

Timelønnsveksten sank fra 0,4 til 0,3 prosent den siste måneden. Det var nok til å senke årsveksten fra 4,0 til 3,9 prosent.

Litt lavere lønnsvekst kan, på marginen, bidra til at Fed ikke avblåser videre rentekutt fullstendig. Fed-sjef Jerome Powell satte i desember i praksis en streng betingelse for nye rentekutt: Inflasjonen må igjen vise et klart fall.