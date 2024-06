Rekordtap for Lakrids by Bülow

Den danske lakrisprodusenten, Lakrids by Bülow, leverte et resultat før skatt på minus 29,5 millioner danske kroner i 2023, ifølge Børsen. I 2022 rapporterte det et resultat før skatt på nesten 5 millioner kroner.

Imidlertid endte omsetningen på rekordhøye 319 millioner danske kroner, opp fra 317 millioner kroner i 2022.



– Situasjonen for forbrukerprodukter generelt i Norden og Tyskland har vært utfordrende. Flere av forhandlerne våre, spesielt i Norge og Danmark, har gått konkurs, og vi har vært påvirket av valutasvingninger i Sverige og Norge, noe som har ført til at forbrukerne ikke har hatt samme kjøpekraft som tidligere, sier adm. direktør Fredrik Nilsson i Lakrids by Bülow til avisen, og fortsetter:

– På den andre siden ser vi at konseptet vårt fungerer, så selv om vi gjerne skulle ha sett mer vekst, tror vi at fremtiden ser positiv ut.



Den norske datterselskapet har ennå ikke levert 2023-tallene til Brønnøysundregisteret, men selskapet oppga en omsetning på 60 millioner kroner og et resultat før skatt på nær en million kroner i 2022.

Ville børsnoteres i 2021

Lakrids By Bülow ble grunnlagt i 2007 av gründeren Johan Bülow, som i dag er kreativ direktør med en eierandel på 25 prosent.

De resterende 75 prosentene eies av det svenske private equity-fondet Valedo Partners, som kjøpte seg inn i selskapet i 2016.

I august i 2021 rapporterte den danske avisen Berlingske at luksuslakrisprodusenten forberedte en notering på København-børsen. Valedo hadde da angivelig hyret den amerikanske M&A-spesialisten Baird i håp om å selge selskapet til mellom 500 og 600 millioner danske kroner.