Debattinnlegg: Rune Møklebust, regionredaktør i NRK Vest, og Astrid Rommetveit, leder for klima- og undersøkende journalistikk i NRK Vest

I et innlegg i Finansavisen kritiserer Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog NRKs journalistikk om skog. Han støtter seg til en analyse av en medieprofessor, laget på oppdrag for næringen, om fortellergrep i ti NRK-artikler.

Vi er, først av alt, glade for at journalistikken vår blir lagt merke til og diskutert. Det gjenspeiles også i mengden med positive henvendelser fra publikum på våre artikler. Her har vi truffet en nerve. Skogen betyr mye for mange.

Vi er også glade for at hverken Nordtun, eller andre i skognæringen, har funnet faktafeil i sakene. De erkjenner også at alle parter slipper til.

Nordtun mener journalistikken og samfunnet taper hvis historiefortelling og følelser er førende. Faktum er at fortellergrep hjelper oss med å gjøre et komplisert tema tilgjengelig for mange, kritisk journalistikk er avhengig av å bli fortalt godt. Men det skal aldri gå på bekostning av fakta.

Vi skal sjekke og finne opplysninger selv – uten å få dem servert fra andre. Fakta kommer alltid først hos oss. Derfor har vi i disse sakene brukt mye tid på å gjøre egne miljøundersøkelser i skogen, på å søke innsyn, telle og regne, slik at vi ikke løper noens ærend – enten det er snakk om politi, forskere, naturvernere, skogeiere eller næringsdrivende.

Det er et viktig prinsipp at mediene ikke skal polarisere for å høste billige klikk og lesertall

Skognæringens analyse tar for seg ti artikler, hvor de fleste har et kritisk perspektiv på hvordan næringen forvalter skog med tanke på artsmangfold og klima. Dette viser en manglende balanse i dekningen av skog, mener de. Men om næringen hadde løftet blikket ut over de ti artiklene, ville de sett at NRK dekker hele spekteret av skog og skognæring.

Verdenen rundt skogene våre har endret seg de siste årene. Mens skog tidligere kun handlet om tømmer og næring, handler det i dag om mye mer. Skog er rekreasjon, bosted for arter og et gigantisk lager av klimagasser. Denne utviklingen må journalistikken gjenspeile.

Det er et viktig prinsipp at mediene ikke skal polarisere for å høste billige klikk og lesertall. Et annet viktig prinsipp er at vi skal drive kritisk og undersøkende journalistikk og fortelle hva vi finner. De steile frontene som vi har oppdaget underveis i vårt arbeid med skog, oppstod lenge før NRK kom på banen.

Det er en del av NRKs samfunnsoppdrag at disse konfliktene kommer frem i lyset.

Vår journalistikk viser blant annet hvordan verneverdig skog kan hugges og selges med bærekraftstempel, uten at regler brytes. Når næringen ikke finner faktafeil, skyver de fokuset over på virkemiddel og balanse.

Debatten bør heller gå på det journalistikken har avdekket.

