– Det er en vemodig dag, sier medeier og styreleder Lars Tormodsgard i Hallingdølen. Lokalavisen dekker kommunene i Hallingdal pluss Nore og Uvdal og har hovedkontor i Ål i Hallingdal.

Børsnoterte Polaris Media i Trondheim blir majoritetseier med 55 prosent i utgiverselskapet etter å ha fått aksept for sitt bud fra mange av dagens 47 aksjonærer. Selgerne er etterkommere i andre og tredje generasjon etter dem som var med på å overta og videreutvikle avisen etter krigen.

De største eierfamiliene er tre ulike Vindegg-familier, pluss Perstølen, Holdhus og Tormodsgard, mens Arnfinn Trøen er den største enkeltaksjonæren med sin post på 10 prosent.

– KREVENDE Å STÅ ALENE: Styreleder Lars Tormodsgard. Foto: Sands

Får opsjon

De av eierne som har valgt å bli med videre har en opsjon til å selge seg ut senere. Oppgjøret de vil få avhenger av resultatutviklingen.

– Dette er en modell vi har benyttet ved kjøp av Stampen Media, Polaris Media Sør og Polaris Vest og som vi har gode erfaringer med, sier Polaris Medias konsernsjef Per Axel Koch til Finansavisen.

I gjennomsnitt har Hallingdølen de siste fem årene tjent vel 1,7 millioner kroner før skatt og har en bokført egenkapital på 16,6 millioner kroner.

EBITDA-resultatet ligger de siste tre årene i snitt på 2,4 millioner kroner. En verdsettelse på 20 ganger EBITDA-bidraget tilsier en pris på 48 millioner kroner på 100 prosent basis.

– Partene er enige om ikke å kommentere prisen, sier Tormodsgard.

– Avgjørende veivalg

Hallingdølen ble etablert i 1936. I 1945/46 kjøpte åtte kamerater fra Ål og Hol avisen. Senere fikk de selskap av ytterligere to aksjonærer.

– For oss er dette et avgjørende veivalg, sier Tormodsgard, som viser til at det ville være krevende for bedriften å stå alene i dagens situasjon i mediebransjen.

Avisen og Polaris Media har tidligere hatt en samarbeidsavtale.

Hallingdølen har vurdert fire alternativer; å drive videre alene uten ny samarbeidsavtale eller å få istand en integrasjon med Amedia, Mentor Medier eller Polaris Media. Valget falt altså på sistnevnte.

– Hallingdølen har lykkes svært godt som et uavhengig mediehus og vi opplever å ha sammenfallende tanker om måten å utvikle slike virksomheter på, sier Koch.

Stor portefølje

Avisen er fire ganger kåret til årets lokalavis og to ganger til årets europeiske lokalavis. Opplaget er i dag 11.508 og avisen hadde i 2023 en årsomsetning på 48 millioner kroner.

Hallingdølen har 35 ansatte.

Polaris Media er et av Skandinavias ledende mediekonsern og eier 77 mediehus i Norge og Sverige, deriblant Adresseavisen i Trondheim, Fædrelandsvennen i Kristiansand, Sunnmørsposten i Ålesund og Göteborgs-Posten.

På Oslo Børs verdsettes selskapet til 3,7 milliarder kroner basert på siste omsetningskurs, 75 kroner.