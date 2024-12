Squid Game-aksjer synker etter premieren på andre sesong

Den sørkoreanske serien fikk stor oppmerksomhet og anerkjennelse etter den første sesongen ble sluppet i 2021.

Andre juledag hadde sesong to av serien premiere på Netflix, men reaksjonene blant kritikere i Sør-Korea har vært blandet. Denne labre mottakelsen har gjort at børskursene for flere sørkoreanske bedrifter som har jobbet med serien, har gått ned.

Strømmegiganten Netflix synker også noe på Wall Street, men reddes av seerrekord 1. juledag. Denne ble satt under sendingen av en amerikansk fotballkamp, der Beyoncé opptrådte i pausen.

Mottakelsen av Squid Games andre sesong har vært blandet også utenfor Sør-Korea. Anmelderen i danske Jyllands-Posten mener den nye sesongen er for gjenkjennelig.

– Det er grenser for hvor mye suppe som kan kokes på det beinet. Det ville vært på sin plass om serieskaper og regissør Hwang Dong-hyuk hadde ristet posen bare litt mer, så «Squid Game 2» ikke i like stor grad hadde føltes som en direkte forlengelse av første hitsesong, sier anmelderen ifølge Ritzau.