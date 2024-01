Den italienske luksussportsbilprodusenten Lamborghini solgte over 10.000 biler i fjor for første gang.

Det går frem av et LinkedIn-innlegg som styreleder og adm. direktør Stephan Winkelmann har publisert.

«Jeg er utrolig stolt av å kunngjøre at vi har nådd enda en historisk milepæl», sa han på LinkedIn.

Bilprodusenten, et datterselskap av tyske Volkswagen, leverte totalt 10.112 sportsbiler og SUV-er i fjor, opp fra like over 9.200 kjøretøy i 2022.

Konkurrenten Ferrari, som vil offentliggjøre data for 2023 senere i år inkludert salgstall, solgte over 13.200 biler i 2022.

Støttet av suksessen til sin Urus SUV – som nå koster over 3 millioner kroner i Norge – har Lamborghini de siste årene økt produksjonen, basert på solid etterspørsel fra velstående bilentusiaster.

Europa, Midtøsten og Afrika var regionen som så den største økningen i leveranser for Lamborghini i fjor, med en økning på 14 prosent til nesten 4.000 kjøretøy. Salget i Amerika-regionen økte med 9 prosent til 3.465, mens det vokste med 4 prosent i Asia-Stillehavsregionen til 2.660.