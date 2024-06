Nå får du mer elbil for pengene

Prisen du betaler pr. kilometer rekkevidde på en elbil har gått ned med 25 prosent på to år, viser nå NAFs elbiltester.

— Elbil-utviklingen de siste årene har gått fort, og det finnes nå en rekke alternativer for de som ønsker seg en rimeligere elbil med lang rekkevidde, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Klar utvikling

Testen har på bakgrunn av oppnådd rekkevidde sammenlignet hvor mye du betaler pr. kilometer for de ulike bilene. Utregningen er basert på prisen på testmodellene, og hvor langt de kjørte i rekkeviddetesten.

Resultatene viser at det er en klar utvikling - prisene går ned, samtidig som funksjonaliteten til bilene stadig forbedres.

I 2022 var det kun én av bilene i NAFs test som hadde en pris på under 900 kroner pr. kilometer, mens det i år er hele seks biler.

Videre viser testen at snittprisen på de modellene som oppnådde lengst rekkevidde har hatt en kraftig nedgang på over 30 prosent. De ti beste bilene i testen har nå en snittpris på under 600 000 kroner, sammenlignet med over 860 000 kroner i 2022.

Blant de ti bilene som kjørte lengst i de to testene, koster en kilometer rekkevidde i snitt 25 prosent mindre enn i 2022.

—Det er ingen tvil om at utviklingen går riktig vei. Forbruk, rekkevidde og lading blir stadig bedre, også for biler i det rimeligere prissjiktet, avslutter Nils Sødal.