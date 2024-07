Det franske giganthuset Louis Vuitton er (og kommer nok fortsatt til å være) mest kjent for sine luksuriøse klær og vesker. Armbåndsur av høy kvalitet har imidlertid også fått en sentral plass i merkeporteføljen, med ansettelsen av Jean Arnault som klokkedirektør som en viktig katalysator for selskapets økte fokus på finmekanikk.

UNISEX: 39 millimeter gjør klokken velegnet for ulike håndledd. Foto: Louis Vuitton

Siden 2021 har nemlig yngstesønnen til den steinrike grunnleggeren av Louis Vuittons eierselskap LVMH, Bernard Arnault, styrt konglomeratets klokkesatsning mot nye høyder – med fjorårets nytolkning av den sporty Tambour-kolleksjonen som det foreløpige høydepunktet.

Særpreg

Likt Tambour har nå modellserien Escale gjennomgått en omfattende og etterlengtet ansiktsløfting. Det betyr en helt ny kassestørrelse på 39 millimeter, hvor de helt spesielle remfestene videreføres fra tidligere utgaver. Disse henter sin inspirasjon fra beslagene og naglene på merkets velkjente kofferter, som må kunne sies å ha blitt et aldri så lite varemerke i seg selv.

REMFESTER: Særegne remfester gir urkassen mye karakter. Foto: Louis Vuitton

Beslagene og de runde naglene tas også med i tallskivens design, henholdsvis som timemarkører og i minuttskalaen langs ytterkanten. Det fungerer overraskende godt og gir et viktig særpreg til en klokke som definitivt trekkes mer mot det pyntede enn det sportslige.

Vakker presisjon

Kjedelig er heller ikke et dekkende ord om klokkens bakside, med innsynet til urverket LTF023 som et lite høydepunkt selv for kresne kjennere. Her har selskapets egen avdeling for høyhorologi, La Fabrique du Temps Louis Vuitton, samarbeidet med velkjente Le Cercle des Horlogers i utviklingen – med et resultat det er lett å hvile øynene på.

MIKROROTOR: Urverket byr på vakre detaljer og en mikrorotor for opptrekk. Foto: Louis Vuitton

Urverket byr på detaljer som frostede broer/klober med polerte kanter og en mikrorotor i gull som trekker opp urverkets gangreserve på 50 timer. LTF023 er imidlertid ikke bare estetisk vakkert, men kan også skilte med en presisjon innenfor kravene til kronometer-sertifisering.

Edle metaller

Ved lansering er det fire ulike utgaver av Escale som avdukes. Det inkluderer to varianter i rødt gull med henholdsvis sølvhvit eller blå tallskive til 355.000 kroner, én variant i platina med meteorittskive til 475.000 kroner, samt en drøyt priset toppmodell i platina med diamanter til ca. 2,2 millioner.

GLITRENDE: Toppmodellen kan skilte med rikelige mengder diamanter. Foto: Louis Vuitton

Prisene plasserer nye Escale i samme vektklasse som noen av verdens sterkeste klokkeprodusenter, som inkluderer navn som Patek Philippe og Vacheron Constantin. Det virker i overkant ambisiøst fra et entusiastperspektiv, men med Louis Vuitton på tallskiven vil man samtidig nå et kundegrunnlag som strekker seg langt utover den indre klokkekjerne.