Nykommeren AC Cobra GT Coupe blir den første fabrikkbygde og serieproduserte Cobra coupé-modellen fra selskapet. Linjene er inspirert av AC A98 som deltok på Le Mans i 1964, og må ikke forveksles med den langt mer kjente (Carroll) Shelby Daytona (Cobra) Coupe.

Opptil 810 hestekrefter

Den nye coupé-modellen får et chassis av aluminium, mens karosseriet lages av karbonfiber. V8-motoren med 5,0-liters slagvolum blir tilgjengelig med tre effektpakker; en selvpustende V8 med 456 HK, samt en V8 med kompressor og 730 HK. En kraftigere Clubsport Edition beregnet på banebruk hovedsakelig, får 810 HK. Egenvekten på samtlige er 1.450 kilo.

EGEN HEKK: For å redusere luftmotstanden hadde Le Mans-bilen AC A98 en «kammtail» hekkspoiler, og følgelig får den nye coupeen en lignende vri. Foto: AC Cars

Samme pris uansett HK

Den gode nyheten, sett med norske øyne, er at samtlige coupévarianter havner på samme pris. Eksportprisen er 325.000 pund, som i skrivende stund er 4,6 millioner kroner. Ifølge Skatteetatens avgifts-kalkulator blir prisen på de tre effektnivåene 6.656.972 kroner. Her må det tas forbehold på endring i valutakursen, men det er hyggelig lesing for de som har råd.

Kabrioleten Cobra GT Roadster veier 1.400 kilo og fås med selvpustende V8 og 460 HK eller V8 med kompressor og 663 HK. Eksportprisen er 245.000 pund. Inklusive avgifter blir det 5.286.814 kroner. Igjen med forbehold om mulige valutaendringer.

UTSATT: Elbilutgaven Cobra Series 1 lar vente på seg, men planen er fortsatt å ha en elbilutgave i porteføljen. Klar i 2027 er nok mer sannsynlig enn 2026. Foto: AC Cars

Tidligst 2026

Importøren ber oss kontakte AC Cars’ adm. direktør David Conza for nyeste status. Sveitseren som har ledet selskapet siden 2022, forteller at det blir produksjonsstart i midten av 2025, og at «build time» (tiden det tar fra bestilling til utlevering) er 12 måneder.