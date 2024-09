I en verden dominert av selskaper fra alpelandet Sveits er Grand Seiko som en sjelden fugl å regne innen segmentet luksusklokker. Selskapet har alltid gått egne veier og 2024 markerer 20-årsjubileet for Spring Drive-urverkene i merkets kreasjoner. Det feires med to spesialmodeller – som begge får tallskiver inspirert av en høstlig soloppgang over Hotaka-fjellene i Karasawa Cirque.

Spring Drive

Normalt deles armbåndsur opp i de to hovedkategoriene mekaniske klokker og kvartsklokker. Sammenlignbart med bilverdenen ligger den store forskjellen i hvordan kraften til urverket skapes, med førstnevntes bruk av en opptrukken fjær mot sistnevntes batteri.

HYBRID: Bruk av Spring Drive-urverk har blitt en merkesignatur for Grand Seiko. Foto: Grand Seiko

Spring Drive kan omtales som en hybridløsning mellom de to kategoriene. Forenklet forklart benyttes en drivfjær for å skape kraft, men den tradisjonelle gangen og balansen er byttet ut til fordel for en elektronisk kvarts-basert regulator. Resultatet er en uvanlig høy nøyaktighet og frekvens, selv uten en moderne elektrisk energikilde.

Fyrig soloppgang

De to spesialutgavene, som selvsagt har Spring Drive-urverk og lyder navnene SBGY035 og SBGA499, tar plass i merkets Elegance-familie. Ingen av nyhetene er å regne som helt nye modeller, men går med sine fyrige røde tallskiver inn som et supplement i eksisterende kolleksjon.

SBGY035 er den mest pyntede av de to og leveres i en slank og elegant 38,5 x 10,2 millimeter stor urkasse av stål, med det vakre og håndtrukne kaliber 9R31 på innsiden. Mange vil likevel peke på den gradiente tallskiven og dens struktur som det definitive høydepunktet, i en gren hvor Grand Seiko gang på gang har bevist å være blant de aller beste i bransjen.

ELEGANT: SBGY035 byr på en meget attraktiv tallskive. Foto: Grand Seiko

Med ytre mål på 40,2 x 12,8 millimeter trekkes SBGA499 noe mer mot det sportslige. Det understøttes av en lenke i stål, oppgitt vanntetthet til 100 meter og det selvtrekkende kaliber 9R65 synlig gjennom safirglasset i baklokket. Tallskiven bruker samme ildrøde farge som sin jubileumskamerat, men denne gang lakkert i høyglans uten ytterligere struktur.

SPORTSLIG: Med lenke og vanntetthet til 100 meter trekkes SBGA499 mot det sportslige. Foto: Grand Seiko

Begrenset antall

Selv om det er ulike varianter av urverksfamilien 9R som benyttes, er de viktige spesifikasjonene stort sett sammenlignbare. Det inkluderer 72 timers gangreserve, en nøyaktighet innenfor +/- 1 sekund per dag og en gjennomgående vakker finisj.

Begge klokkene kommer i begrenset opplag, med henholdsvis 700 eksemplarer av SBGY035 og 1500 eksemplarer av SBGA499. Norske priser er ikke bekreftet, men havner trolig i området 105.000 og 75.000 kroner, med forventet salgsstart i november.