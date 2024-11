Et annet interessant element med bilen er at den leveres med AI-stemmestyring og aktiv støykansellering. Sistnevnte, i kombinasjon med det forholdsvis aerodynamiske utseendet, skal forhåpentligvis sørge for at støynivået er lavt når du kjører på motorvei.

TRE UTGAVER: Hyundai Ioniq 9 kommer som Long Range med bakhjulsdrift, Long Range med firehjulsdrift og en Performance-versjon med firehjulsdrift. Foto: Drew Phillips

Så langt går den

Helt nye Ioniq 9 fås i tre forskjellige utgaver der alle kommer med et digert batteri på hele 110,3 kWh (brutto kapasitet). Kia EV9 har for tiden et batteri på 99,8 kWt, der 96 kWt er tilgjengelig til kjøring, men om Ioniq 9-batteriet sniker seg under gulvet på Kia EV9 etter hvert, bør kanskje ikke overraske.

Rekkevidden på Ioniq 9 hevdes å være på hele 620 kilometer – et tall Hyundai åpenbart er stolt av, for det trekkes frem ved flere anledninger under lanseringen i Los Angeles.

SMARTEST: Du kan få bilen med seks seter, men to pluss tre pluss tre, altså syv seter, gir kanskje mest mening? Foto: Hyundai

Problemet er bare at nevnte 620 kilometer gjelder for modellen med 19-tommers felger og bakhjulsdrift.

Du tenker kanskje at 19 tommer låter stort og flott, men det er ikke tilfellet når selv 20-tommers hjul blir puslete på en så stor bil. Ioniq 9 kan forøvrig fås med 21-tommers hjul som definitivt er mer kledelig.

STØRRE ER BEDRE: Hyundai Ioniq 9 leveres med 19-tommers felger, men 21-tommers felger kan også leveres. Foto: Drew Phillips

Bilen fås naturligvis også med firehjulsdrift, men på direkte spørsmål vil ikke Hyundai si noe nøyaktig om rekkevidde på de to firehjulsdriftmodellene. Det kan bare håpes på at store (men fine) felger og én ekstra motor foran ikke sluker for mye rekkevidde.

Kia EV9 med firehjulsdrift har WLTP-rekkevidde på 512 kilometer, så noe bedre bør jo Ioniq 9 være.

Hva skal den koste, da?

– Jeg kan ikke si noe konkret om prisen på bilen, sier Hyundais norske kommunikasjonsdirektør, Øyvind Knudsen.

Han forteller imidlertid at Ioniq 9 kommer til å bli «svært konkurransedyktig priset». Det kan tas som en selvfølge at modellen med bakhjulsdrift og én elmotor blir rimeligst, der Kias nåværende alternativ koster fra 739.900 kroner, mens EV9 med firehjulsdrift starter på 799.900 kroner.

At Hyundais familiemonster prismessig kan plassere seg under dette, er ikke utenkelig.

VELBYGD: Interiøret fremstår som godt sammenskrudd og er ikke så langt bak det du finner i en elektrisk Mercedes. Foto: Hyundai

Med bakhjulsdrift skal Ioniq 9 klare 0 til 100 gå unna på 9,4 sekunder og velges Ioniq 9 med firrehjulsdrift tar det 6,7 sekunder mens toppmodellen Performance ligger på 5,2 sekunder.

Hvilken effekt Ioniq 9 får på hurtigladeren tallfester ikke Hyundai under presentasjonen, men de oppgir ladetiden fra 10 til 80 prosent. Den skal ligge på 24 minutter – snedig nok det samme tallet Kia oppgir for sin EV9 med litt mindre batteri. Det betyr at Ioniq 9 ligger an til å få høyere effekt på hurtigladeren enn Kias 209 kW, muligens rundt 260 kW kan det spekuleres i.

– Produksjonen starter til våren og bilene kommer til landet mot sommeren. Bestillingen av Hyundai Ioniq 9 vil åpnes i løpet av første halvår i 2025, opplyser Knudsen.