Her er nye Tesla Model Y

Det er imidlertid ingen tvil om at en ny Model Y rulles ut. Som ventet har oppdaterte Model Y fått mange av grepene Tesla allerede har gitt Model 3.

Både foran og bak har nye Tesla Model Y fått en tversgående lyslist. Den nye standardfargen heter visstnok Stealth grey, så hvit lakk later det til at du må betales ekstra for å få. Fargene glacier blue, quicksilver og ultra red er også tilgjengelig, men det kan forandres når Tesla åpner for bestillinger i andre deler av verden, skriver elbilnettstedet.

Dette vet vi om rekkevidden

Det rapporteres at den oppdaterte bilens luftmotsandskoeffisient er forbedret fra 0,23 til 0,22. Foreløpig er det kjent at bilen kommer i to utgaver – én med bakhjulsdrift og én med firehjulsdrift. Det spekuleres i at disse tilsvarer dagens vanlige Model Y med bakhjulsdrift og Long Range-utgaven.

FLERE MODELLER VENTES: Oppdaterte Tesla Model Y fås i enkelte markeder, da med bakhjulsdrift eller firehjulsdrift. Hvile motoralternativer som kommer til Norge, vites ikke ennå. Foto: Tesla

Siden nye Model Y ment for Europa og Norge ennå ikke er vist, er det usikkert hvordan modellutvalget vil bli her til lands.

På Teslas asiatiske nettsider fremkommer det at rekkevidden på de to modellene ligger på 466 med bakhjulsdrift og og 551 med firehjulsdrift. Den «gamle» Model Y Long Range, som fortsatt selges i Norge, har 533 kilometers rekkevidde. Noen gedigen forskjell er det med andre ord ikke.

Så kjapp er den

Om modellene som fås i Australia tilsvarer det som kommer til Norge, vil Model Y bli kjappere. 0 til 100 skal gå unna på 5,9 sekunder med bakhjulsdrift– mot 6,9 på dagens modell i Norge.

For modellen med firehjulsdrift er forbedringen på 0,7 sekunder, fra 5,0 sekunder tidligere til 4,3 sekunder nå.

Flere endringer

Også interiøret har fått seg en oppfriskning med elementer som kjennes igjen fra Tesla Model 3. Imidlertid skal det vise seg at blinklysspaken, som Tesla fjernet på oppdaterte Model 3, ikke er fjernet på nye Model Y.

Finansavisen og mange andre har konkludert med at oppdaterte Tesla Model 3 kjører mer komfortabelt enn den første generasjonen. Det er også blitt bemerket ved flere anledninger at dagens «gamle» Model Y burde få de samme oppgraderingene, som ville gjort Model Y mindre stiv.

Nå kan det se ut som at Tesla også har gjort noe med dette på nye Model Y.

Finansavisen vil selvfølgelig komme tilbake til oppdaterte Tesla Model Y straks det er noe nytt å melde om levering i Norge, hvilke modeller som kan kjøpes og hva de skal koste.