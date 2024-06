Eiendomsselskap vil kjøpe Terningen - styret avviser

Eiendomsselskapet Public Property Invest (PPI) har lagt inn bud på 100 prosent av aksjene i Terningen Invest. Det fremgår av en børsmelding mandag morgen.

Budet verdsetter eiendommen til 819 millioner kroner og aksjene i Terningen Invest til 130 millioner kroner.



Pris pr. aksje vil således være omtrent 13.000 kroner. Siste handel av aksjen - omtrent 6 prosent av aksjene i Terningen - fant sted i forrige uke til omtrent 10.000 kroner pr. aksje. Det tilsvarer en budpremie på vel 30 prosent.

Det foreslås at kjøpesummen skal gjøres opp ved å utstede aksjer i Public Property Invest til en pris på 16,5 kroner pr. aksje. PPIs sluttkurs på fredag var 13,98 kr pr. aksje.

– Vi har en av de sterkeste balansene i det nordiske eiendomsmarkedet med en uttalt strategi for å konsolidere det norske syndikatmarkedet. Ved å betale med aksjer beskytter vi balansen vår og fortsetter å skape verdier for våre aksjonærer, sier adm. direktør Ilija Batljan til Nyhetsbyrån Direkt.

Blankt nei

Budet ble derimot avvist av styret i Terningen på fredag. Basert på det dette vil selskapet nå kontakte Terningens aksjonærer for å be om at én eller flere aksjonærer i Terningen som sammen eier 25 prosent eller mer av selskapets aksjer, krever en salgsprosess.

I sin pressemelding argumenterer PPI for at avtalen er en «transaksjonsmulighet» som har flere fordeler for selskapets aksjonærer.

Dersom aksjonærene fatter en slik beslutning, vil PPI stå ved tilbudsvilkårene, forutsatt at PPI har fått tilgang til en «eksklusiv transaksjonsprosess» innen 15. juni.

Terningen Invest eier blant annet Terningen Arena Elverum som utgjør 27.000 kvadratmeter med arealer og vel 20.700 kvadratmeter med bygninger. Høgskolen i Innlandet er største leietaker og genererer omtrent 57,5 millioner kroner i årlige leieinntekter.