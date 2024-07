Dun & Bradstreet har utarbeidet nye prognoser som konkluderer med at antall konkurser vil øke med syv prosent de kommende 12 månedene. Det vil i så fall være 12 prosent høyere enn gjennomsnittet de siste tre årene.

Eiendomsbransjen, og særlig eiendomsforvalterne, kan rammes kraftig.

– Svak utvikling i norsk økonomi

– Vi ser at konkursrisikoen fortsetter å øke på tvers av ulike bransjer, ikke bare i bransjer med historisk lave marginer, men også i de store, mer kapitalintensive bransjene. Dette er en økning sammenlignet med samme periode for fjoråret, og med prognosen for første kvartal 2024. Det gir et tydelig bilde av at den svake utviklingen i norsk økonomi fortsetter å prege næringslivet, sier Gustav Lundberg, analytiker i Dun & Bradstreet Norge.

Konkursrisikoen, representert ved andelen estimerte konkurser i forhold til totalt antall foretak, ligger rett over 1,2 prosent. Det er en økning på 4,6 prosent sammenlignet med samme periode 2023.

– Den svake kronekursen og høye renten påvirker de fleste industrier negativt. Vi ser likevel noen unntak av bransjer som nyter godt av svak krone og høye råvarepriser, eksempelvis olje og gass, sier Lundberg.

Eiendomsforvaltere i hardt vær

Hittil i 2024 har antallet konkurser innen eiendom økt med 35 prosent, og trenden ser ikke ut til å snu med det første. Analysen fra Dun & Bradstreet viser en sterk økning i konkursrisiko blant eiendomsselskapene.

– Innenfor omsetning og drift av fast eiendom forventer vi å se en økning i konkurser på 12 prosent sammenlignet med samme periode 2023. Prognosene våre viser at 348 bedrifter innenfor omsetning og drift av fast eiendom vil slås konkurs i løpet av de neste 12 månedene. Spesielt eiendomsforvaltere vil påvirkes negativt av den økonomiske usikkerheten og den kraftige renteøkningen, sier Lundberg.

Høy konkursrisiko i Akershus

Etter andre kvartal 2024 er Akershus det fylket med den største prosentvise økningen i konkursrisiko.

– Vi ser en nær 20 prosent økning i estimerte antall konkurser i Akershus sett mot snittet de siste tre årene. Prognosen vår fra tidligere i år har indikert at Akershus stikker seg ut som fylket med høyest konkursrisiko, sier Lundberg.