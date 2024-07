Parallell sto ferdig i 2020 og huser leietagere som Bravida, Norsk Gjenvinning og SAJA Flex. Kontorbygget på 19.000 kvadratmeter er utviklet og bygget av Skanska.

– Vi er tilfredse med å ha kommet til enighet om salg med en solid aktør som Malling og deres investor. Med Parallell får kjøper et fleksibelt, miljømessig og effektivt kvalitetsbygg i porteføljen, sier adm. direktør i Skanska Næringseiendom, Synnøve Lyssand Sandberg, i en melding.



– Malling Core Plus 2023 er svært godt fornøyd med kjøpet av Parallell fra Skanska. Bygget passer fondets strategi og profil med fokus på tidsriktige bygg av høy kvalitet med en klar miljøprofil som er viktig for både fondets investorer og fremtidige leietagere, sier Mads Mortensen, forvalter av Malling Core Plus 2023.

Overtagelse av eiendommen er planlagt til august 2024.

Tidligere salg i vasken

Finansavisen skrev i 2022 om at Emil Eriksrød måtte betale 19 millioner for et nødlån på 160 millioner da et eiendomssalg på 500 millioner glapp. Recreate hadde inngått kjøpsavtale for kontorbygget Parallell på Økern i Oslo til 750 millioner. Da det ikke ble finansiert, tapte Recreate 25 millioner.

MÅTTE UT MED 25 MILL.: Recreate og Emil Eriksrød hadde kjøpt Paralell for 750 millioner, men klarte ikke å finansiere det. FOTO: Kaare Martin Granerud

31. mars 2022 inngikk Recreate en avtale med Skanska om å kjøpe kontorbygget. Denne avtalen måtte 27. oktober kanselleres ettersom Recreate ikke klarte å finansiere kjøpet – selv ikke etter at en av selskapets aksjonærer, Brødrene Jensen, hadde opsjon på å ta 50 prosent av aksjene.

«Beløpet ble betalt ved signering av kjøpekontrakt. Som kjent fikk vi ikke tilfredsstillende finansiering på plass, og beløpet gikk tapt,» sa Eriksrød til Finansavisen den gang.