Det fremgår av en pressemelding.

– Selskapet har gjennomført betydelige salg og kommer nå inn i en ny fase. På bakgrunn av dette er det naturlig at det foretas endringer i styret. Tiden i Merkantilbygg har vært spennende og jeg er imponert over administrasjonens innsats i en krevende periode. Jeg ønsker det nye styret, hovedeier og selskapet lykke til videre, sier Rune Bjerke i en kommentar.

Bjarte Bøe, som tidligere arbeidet som sjef for investeringer i SEB, erstatter Rune Bjerke.

– Jeg ser frem til å overta ansvaret for å fullføre den pågående finansielle restruktureringen som selskapet er allerede kommet langt med i samarbeid med hovedeier Pål Gundersen, det øvrige styret, administrasjonen, og våre samarbeidsbanker, sier han.

I tillegg kommer Thorodd Bakken inn som styremedlem. Også han har bakgrunn fra SEB, samt Nordea og Aker Property. Merkantilbygg Holding har ingen ytterligere kommentarer utover pressemeldingen.

Under press

Styreendringene kommer etter at investor Pål Gundersen i en lengre periode har måttet selge unna både eiendommer og kunst som del av en stor finansiell opprydding i konsernet.

I fjor endte tapene i Merkantilbygg Holding på 700 millioner kroner før skatt, etter nedskrivninger på 480 millioner. Den samelde gjelden var på 7,8 milliarder og egenkapitalen var på kun 103 millioner kroner.

I et intervju med Dagens Næringsliv i juni fortalte konsernsjef Martin Hoff at det hadde blitt solgt eiendeler for 5 milliarder kroner siden i fjor sommer.

Det inkluderer en stor portefølje i Stavanger og eiendommer Oslo, Bergen og Skien.