Midstar ble etablert i 2015 og eies i dag av Alecta Pensionsförsäkring (49,7 prosent), Kåpan Pensioner Försäkringsförening (28,9 prosent), Riksbankens Jubileumsfond (10,4 prosent) og Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti (10,4 prosent).

Siden etableringen har selskapet bygget opp en portefølje på 28 hoteller – 16 i Sverige, åtte i Norge og fire i Danmark. Av de norske ligger to i Drammen, to i Tromsø, mens de andre ligger i Kristiansand, Mastemyr utenfor Oslo, Kristiansund og Ålesund.

STØRST I NORGE: Med 199 rom er Clarion Hotel Ernst i Kristiansand det største norske i Midstar-porteføljen. foto: Strawberry

Danske færrest, men størst

Samlet er det 4.702 hotellrom, og bortsett fra to hoteller som de driver selv, er det Strawberry, Best Western, Scandic Hotels og Elite Hotels som er operatører.

De fire danske hotellene står for 45 prosent av leieinntektene, de svenske 37 prosent, og de norske 18 prosent.

I januar sendte Midstar ut en oppdatert vurdering av selskapsverdiene, og da kom det frem at eksterne takstmenn hadde konkludert med at den verdijusterte egenkapitalen i selskapet var 5,94 milliarder svenske kroner. Årsrapporten viser at den rentebærende gjelden var på 4,59 milliarder, slik at porteføljen har en verdi på rundt 10 milliarder svenske kroner.

Les også Selger kjempehotell i Stockholm Aspelin Ramm har solgt hotellet på 23.700 kvadratmeter midt i Stockholm som de har eid i 20 år, men prisen vil de ikke ut med.

– Ganske friskt priset

En kilde som kjenner hotellmarkedet godt forteller at det skal være to budgivere, en svensk og en internasjonal investor, og kilden sier at inntrykket er at prisantydningen på rundt 10 milliarder er ganske friskt priset.

Også de danske hotellene er i stor grad utenfor de mest attraktive byene. I Sverige ligger ett i Stockholm og to i Gøteborg, resten i mindre byer, mens i Danmark er tre av fire i København.

– Hvis porteføljen går for det som er prisforlangende, er det ganske friskt priset, sier han.

I teaseren er det opplyst at leieinntektsanslaget, som oppgis to år frem i tid – for 2026 – er på 59 millioner euro. Det tilsvarer en yield (direkteavkastning målt som leieinntekter i forhold til eiendommenes markedsverdi) på snaue 7 prosent om salgsprisen blir 10 milliarder, men altså ikke før om to år. Fra meglerhold får Finansavisen høre at yield-anslag på de aller beste hotellene i Norge, ligger rett i underkant av 5 prosent basert på 2024-leie. Mindre attraktive hoteller får høyere yielder enn det.

Les også Svaret er enkelt: – Regnestykket går ikke opp Belegget øker, prisene er rekordhøye, men særlig bygging av nye hoteller er det ikke. – Svaret er enkelt, sier en eiendomstopp.

Store Alecta-tap

Kilden sier at han tror at grunnen til at kjeden selges nå, er at hovedeier Alecta har justert sin investeringsprofil til mindre unoterte aksjer.

Alecta tapte 20 milliarder svenske kroner i turbulensen i tre amerikanske banker i fjor vår – Silicon Valley Bank, First Republic Bank og Signature Bank – noe som medførte at toppledelsen ble skiftet ut.

I tillegg har det vært mye oppmerksomhet rundt selskapets investering i Ivar Tollefsens Heimstaden Bostad, der en etterforskning rundt mulige lovbrudd rundt Alectas eierskap ennå ikke er ferdigstilt.

Leder for transaksjoner i Akershus Eiendom, Knut Berget, bekrefter at de sammen med sin internasjonale samarbeidspartner, Jones Lang LaSalle har oppdraget og at det er en prosess gående.

– Ut over det kan jeg ikke si noe, sier han.